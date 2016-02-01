Меркель: санкції проти Росії діятимуть до повного виконання нею мінських домовленостей
Санкції проти Росії будуть збережені, доки Росія не виконає мінські домовленості.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції з президентом України Петро Порошенко сьогодні у Берліні.
Читайте такожВ ЄС питання зняття санкцій з Москви не порушуватимуть до повного виконання Мінських угод - Шубель
«Вкотре Порошенко довів, що Україна вірна виконанню Мінських домовленостей», - заявила вона.
Як підкреслила Меркель, на Донбасі досі немає режиму повного припинення вогню, тому необхідно продовжувати працювати напрямку досягнення миру.
«Ми спробуємо ще раз сісти і обговорити, як нам врегулювати ситуацію на Донбасі», - додала вона, зауваживши, що «нам потрібен тривалий період припинення вогню».
«Ми сподіваємося, що спостерігачі ОБСЄ будуть мати доступ до всіх місць на Донбасі», - зазначила канцлер Німеччини.
«З огляду на те, що Мінські угоди не виконані, нам доведеться і надалі продовжувати санкції проти Росії. Якби Мінські угоди були повністю виконані, то ми могли б скасовувати санкції, але наразі цього немає», - наголосила Меркель.