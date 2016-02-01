Меркель: санкції проти Росії діятимуть до повного виконання нею мінських домовленостей

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції з президентом України Петро Порошенко сьогодні у Берліні.

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«Вкотре Порошенко довів, що Україна вірна виконанню Мінських домовленостей», - заявила вона.

Як підкреслила Меркель, на Донбасі досі немає режиму повного припинення вогню, тому необхідно продовжувати працювати напрямку досягнення миру.

«Ми спробуємо ще раз сісти і обговорити, як нам врегулювати ситуацію на Донбасі», - додала вона, зауваживши, що «нам потрібен тривалий період припинення вогню».

«Ми сподіваємося, що спостерігачі ОБСЄ будуть мати доступ до всіх місць на Донбасі», - зазначила канцлер Німеччини.

«З огляду на те, що Мінські угоди не виконані, нам доведеться і надалі продовжувати санкції проти Росії. Якби Мінські угоди були повністю виконані, то ми могли б скасовувати санкції, але наразі цього немає», - наголосила Меркель.