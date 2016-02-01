Бойовики з середини листопада 2015 року збільшили кількість обстрілів - Порошенко

Про це заявив президент Петро Порошенко на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель сьогодні у Берліні. "Росія та підтримувані нею бойовики не дотримуються умов припинення вогню. Їхні війська продовжують обстрілювати українських військових та цивільних, і кількість обстрілів збільшується з середини листопада. У січні ми мали 1,2 тис. обстрілів", - заявив президент.

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Крім цього він зазначив, що через півтора року після укладення мінських угод на Донбасі досі є серйозні проблеми з безпекою.

Також Петро Порошенко висловив вдячність канцлеру за "неоціненні і невтомні зусилля щодо забезпечення мирного врегулювання конфлікту на Донбасі".

"Наша зустріч дуже символічна, вона символізує те, що деескалація та стабілізація ситуації на сході України є одним із пріоритетів для ЄС, та це одне з питань, яке постійно обговорюють в Брюсселі" - заявив він.

"Це жахливо, що за півтора року після того, як були укладені Мінські угоди, ми досі стикаємося із серйозними безпековими проблемами на Донбасі, які повинні були бути вирішені в першу чергу", - заявив він.