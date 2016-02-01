РФ продовжує постачати зброю, боєприпаси та війська на Донбас - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Петро Порошенко заявив на спільній прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель сьогодні у Берліні.

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За його словами, бойовики заборонили місії ОБСЄ відвідувати ті місця, де було помічене важке озброєння у порушення відповідних угод, так само як і до неконтрольованої Україною ділянки українсько-російського кордону.

«Все це має просте пояснення: Росія продовжує постачати зброю, боєприпаси і війська на Донбас», - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що російські війська нарощують боєздатність та готуються до масштабного наступального навчання.