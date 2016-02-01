Питання анексії Криму і санкцій проти Росії повинні залишатися в глобальному порядку денному - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної заяви для ЗМІ з міністром закордонних справ Канади Стефаном Діоном, який перебуває в Україні з першим робочим візитом після призначення нового уряду Канади.

"Питання незаконної анексії Криму і відповідних санкцій проти РФ у жодному разі не повинні виключатися з глобального порядку денного", - сказав Яценюк.

За його словами, Україна розраховує на підтримку Канади в цьому питанні.

Крім того, прем'єр наголошує, що будь-які дискусії про ймовірність зняття санкцій з Росії на сьогодні не мають жодних підстав.

"Росія зараз почала велику гру з тією метою, щоб з Росії були зняті санкції. І мета Росії – це переконати частину Західного світу в необхідності зняття санкцій. І мета Росії - це фактично почати гру, хто винен у невиконанні «Мінська» (Мінських домовленостей - УНІАН)", - сказав Яценюк.

За його словами, Україна послідовно і чітко виконала і виконує свою частину Мінських угод.

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"З російського боку не зроблено нічого. Саме тому Росія зобов'язана припинити вогонь, відвести війська, вивести всю артилерію і техніку, дати доступ ОБСЄ до всіх зон і територій у Донецьку і Луганську і вивести свої війська, щоб Україна повністю відновила контроль над українсько-російським кордоном", - наголосив прем'єр.

Яценюк зазначив, що будь-які дискусії про ймовірність скасування санкцій проти РФ не мають на цьому етапі жодних підстав.

"Саме тому вважаю, що будь-які дискусії чи то в країнах Євросоюзу, чи то серед наших західних партнерів про можливість зняття санкцій не мають під собою на цьому етапі жодних підстав", - наголосив глава уряду.