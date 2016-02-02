Меркель закликала Путіна "використати свій вплив" на бойовиків на Донбасі
Кремль повинен вплинути на бойовиків, щоб вони припинили порушувати режим тиші.
Канцлер ФРН Ангела Меркель наполягає на тому, щоб президент Росії Володимир Путін вплинув на бойовиків на Донбасі для досягнення перемир'я і доступу спостерігачів ОБСЄ на окуповані території Донбасу. Про це з посиланням на заяву її прес-секретаря повідомляє Reuters.
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"У цьому питанні Росія повинна використовувати свій вплив на сепаратистів", - розповів прес-секретар Меркель Штеффан Зайберт, описуючи послання канцлера ФРН Путіну.
"Канцлер Меркель дала зрозуміти президенту Путіну, що для подальшого прогресу в напрямку всеосяжного політичного врегулювання ситуації повинні бути і надалі поліпшені умови в області безпеки на сході України, забезпечено дотримання режиму припинення вогню і безперешкодний доступ спостерігачів ОБСЄ на весь район конфлікту, включно з державним кордоном України", - цитують Зайберта "РИА Новости".
Також він зазначив, що телефонна розмова відбулася на прохання Путіна.
Як повідомлялось, 1 лютого президент України Петро Порошенко і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель погодили позиції щодо виконання Мінських домовленостей з питання надання українцям безвізового режиму з ЄС.
Порошенко підкреслив необхідність повного припинення вогню, відновлення української контролю за кордоном, виведення російських військ і звільнення всіх заручників.
1 лютого Меркель заявила, що санкції проти РФ будуть збережені, поки Росія не виконає Мінські домовленості.
22 січня постійний представник РФ в ОБСЄ Олександр Лукашевич визнав факт недопуску представників Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на українсько-російському кордоні на Донбасі, через який Росія направляє на захоплені частини Донецької та Луганської областей бойовиків, зброю, військову техніку та боєприпаси.