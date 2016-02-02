Меркель закликала Путіна "використати свій вплив" на бойовиків на Донбасі

Канцлер ФРН Ангела Меркель наполягає на тому, щоб президент Росії Володимир Путін вплинув на бойовиків на Донбасі для досягнення перемир'я і доступу спостерігачів ОБСЄ на окуповані території Донбасу. Про це з посиланням на заяву її прес-секретаря повідомляє Reuters.

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"У цьому питанні Росія повинна використовувати свій вплив на сепаратистів", - розповів прес-секретар Меркель Штеффан Зайберт, описуючи послання канцлера ФРН Путіну.

"Канцлер Меркель дала зрозуміти президенту Путіну, що для подальшого прогресу в напрямку всеосяжного політичного врегулювання ситуації повинні бути і надалі поліпшені умови в області безпеки на сході України, забезпечено дотримання режиму припинення вогню і безперешкодний доступ спостерігачів ОБСЄ на весь район конфлікту, включно з державним кордоном України", - цитують Зайберта "РИА Новости".

Також він зазначив, що телефонна розмова відбулася на прохання Путіна.

Як повідомлялось, 1 лютого президент України Петро Порошенко і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель погодили позиції щодо виконання Мінських домовленостей з питання надання українцям безвізового режиму з ЄС.

Порошенко підкреслив необхідність повного припинення вогню, відновлення української контролю за кордоном, виведення російських військ і звільнення всіх заручників.

1 лютого Меркель заявила, що санкції проти РФ будуть збережені, поки Росія не виконає Мінські домовленості.

22 січня постійний представник РФ в ОБСЄ Олександр Лукашевич визнав факт недопуску представників Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на українсько-російському кордоні на Донбасі, через який Росія направляє на захоплені частини Донецької та Луганської областей бойовиків, зброю, військову техніку та боєприпаси.