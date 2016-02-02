Путін і Меркель обговорювали вибори на Донбасі за узгодженим з представниками окупованих районів законодавством

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів Росії та Німеччини, повідомляє прес-служба Кремля.

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"Докладно обговорювалась проблематика врегулювання кризової ситуації в Україні. Висловлена взаємна зацікавленість у забезпеченні сталого перемир'я на лінії зіткнення сторін і у цілому підкреслено безальтернативність повномасштабної реалізації Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року", - йдеться в повідомленні.

У Кремлі наголошують, що "конкретно порушувалися питання щодо проведення в Україні конституційної реформи та організації на Донбасі місцевих виборів за узгодженим з представниками Донецька і Луганська законодавством. Домовлено продовжити активну спільну роботу у рамках так званого "нормандського формату", включаючи проведення найближчими днями зустрічі міністрів закордонних справ".

Відзначається, що Володимир Путін і Ангела Меркель також обмінялися думками з низки аспектів двостороннього співробітництва. Бесіда носила діловий і конструктивний характер, зазначили в Кремлі.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого президент України Петро Порошенко і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель узгодили позиції щодо виконання Мінських домовленостей і з питання надання українцям безвізового режиму з ЄС.

Очільник Української держави підкреслив необхідність повного припинення вогню, відновлення українського контролю над кордоном, виведення російських військ і звільнення усіх заручників.

1 лютого Меркель заявила, що санкції проти РФ будуть збережені, поки Росія не виконає Мінських домовленостей.