Балаян збудився від Савицького, а Ібрагімбеков – від Балаяна

Балаян збудився від Савицького, а Ібрагімбеков – від Балаяна

12:51, 24 червня 2008
2209 0

У новій кінострічці Янковському за сімдесят, а Акіншиній – ще немає двадцяти. Вони коханці... “Мета фільму – зробити так, аби жодній людині не хотілося повернення в СРСР”...

Роман Балаян знову знімає, а Олег Янковський знову літає…

Режисер Роман Балаян і президент Московського кінофестивалю Микита Михалков
Так, український режисер Роман Балаян зняв новий фільм. Своє нове психологічнодраматичне творіння під назвою «Райські птахи» Роман Балаян представив на Московському міжнародному фестивалі. Стрічка бере участь у конкурсній програмі.

– Коли прочитав книжку Дмитра Савицького «Вальс для К», то збудився, – саме так, за словами Романа Балаяна, вихованця Сергія Параджанова, почалася історія створення чергового фільму з вірним другом Романа Гургеновича Олегом Янковським.

Дія фільму розгортається в СРСР на початку 1980-х років. Слухати зарубіжні радіостанції заборонено, висловлювати свою думку в присутності сторонніх людей – небезпечно. Кожен стукіт у двері змушує здригатися. Слова правди звучать тільки на кухнях за заштореними вікнами та пробиваються в машинописних книгах «самвидаву». Їх передають тихо, поволі, тільки перевіреним друзям, побоюючись переслідувань. КДБ прослуховує телефони, стежить за «неблагонадійними» і планомірно, крок за кроком, знищує всі паростки інакомислення. Головним героям належить виступити проти антигуманної державної машини, поставити на кон своє життя і довести, що на шляху до справжньої свободи зупинити людину не в змозі ніхто й ніщо.

«Райські птахи» – це назва фільму і це головні герої стрічки Янковський – Коля та Оксана Акіньшина – Катя. Вони літають, літають по-справжньому… Коля двадцять років учився літати. Його мрією було полетіти в Париж.

Знімальна група стрічки: Ігор Пазенко, Олег Кохан, Оксана Акіншина, Роман Балаян та Андрій Кузічев
У стрічці Янковському за сімдесят, а Акіншиній – ще немає двадцяти. Вони коханці. Це він її навчив літати. Для героїв польоти мають уже дуже символічне значення – це свобода в усьому, особливо в сексі. Акіньшина – Катя щоразу під час оргазму злітає…

– Гадаю, Оксана звільнилася від багато чого, тому вона балділа по-хорошому. Було два звільнення: фізичне, моральне, – каже про свою героїню режисер.

Хтось скаже – якась нісенітниця, чи, в кращому разі, фантастика від Балаяна! Ні, це не фантастика і не нісенітниця, а реалії Радянського Союзу. Коли душу людини хотіли замкнути, а вона не піддавалася, вона рвалася летіти… І Роман Гургенович дає цю можливість своїм героям…

Роман Балаян пізніше скаже:

– Для мене важливо тільки одне – багато людей колишнього Радянського Союзу, які зараз недостатньо добре фінансово забезпечені, хочуть повернутися назад у Союз. І мені сумно за цих людей. Ми, творче населення, колись дуже страждали. Мета мого фільму – зробити так, аби жодній людині більше не хотілося повернення назад.

Сценаристом фільму став Рустам Ібрагімбеков.

– А мене возбудив Балаян, каже він, – уже вчетверте. Подзвонив до мене, сказав: «Там літають, здається, нічого». Я прочитав книжку, мене зацікавило. Проза чудова, створювала враження натуральності, тобто незважаючи на фантастичність подій, я поставився до прочитаного як до чогось, що реально існувало в житті, як до життєвого матеріалу. Раніше, в радянські часи, про це заборонено було знімати, а в сьогоднішній суєті, ми займаємося всім, чим завгодно, крім аналізу, – найсуттєвішої частини життя нашого покоління.

Янковський страшенно хвилювався, коли говорив після перегляду стрічки. Він знав, що всі проводитимуть паралелі з «Польотами уві сні і наяву» – також фільмом Балаяна, де головну роль грає Янковський. Проте там герой так не злетів по-справжньому...

Олег Кохан та Олег Янковський
– Ми з Романом Гургеновичем пов’язані давно... – сказав УНІАН Янковський. – Ми разом зробили дуже багато щасливих речей. Після «Польотів» ми зробили ще багато картин, і Романа Гургеновича завжди тягнуло до якогось внутрішнього польоту. Він мені давав читати багато сценаріїв, але завжди було щось не те, я казав: «Романе, двічі в одну річку не ввійдеш!» І тут він мені запропонував це… Розумієте, нам усім потрібно було кудись злетіти. Гадаю, це сталося.

Бюджет «Райських птахів» – 17,5 мільйонів гривень – складається з грошей продюсера Олега Кохана (30 відсотків) та міністерства культури України (70 відсотків). Зйомки проходили в Києві та Парижі.

– Я зробив блискучий дубляж українською мовою, – пояснив Балаян. – Він навіть мені більше подобається, ніж оригінал, бо там я більше старався. Гадаю, що я багатьох своїх недоброзичливців у Києві здивую...

Ще Балаян зізнався:

– Після перегляду стрічки журі на фестивалі мені передали, що акторка Лів Ульман плескала в долоні стоячи. Мені цього достатньо. Мені більше ніякої критики не потрібно.

Роман Балаян зізнається, що він продовжує залишатися таким, яким був.

– Я намагаюся не піддаватися часу. Напевне, це погано, але я достатньо  вже дорослий, аби мене оцінювати. Потрібно або не давати мені знімати, а якщо давати, то терпіти. Наш фільм дуже скромний, а нескромне наше прохання до вас – аби він вам (глядачам. – Авт.) сподобався.

Національна прем’єра стрічки відбудеться восени цього року.

Ксеня Лесів, Москва – Київ

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter