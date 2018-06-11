Балаян збудився від Савицького, а Ібрагімбеков – від Балаяна

Роман Балаян знову знімає, а Олег Янковський знову літає…

Так, український режисер Роман Балаян зняв новий фільм. Своє нове психологічнодраматичне творіння під назвою «Райські птахи» Роман Балаян представив на Московському міжнародному фестивалі. Стрічка бере участь у конкурсній програмі.

– Коли прочитав книжку Дмитра Савицького «Вальс для К», то збудився, – саме так, за словами Романа Балаяна, вихованця Сергія Параджанова, почалася історія створення чергового фільму з вірним другом Романа Гургеновича Олегом Янковським.

Дія фільму розгортається в СРСР на початку 1980-х років. Слухати зарубіжні радіостанції заборонено, висловлювати свою думку в присутності сторонніх людей – небезпечно. Кожен стукіт у двері змушує здригатися. Слова правди звучать тільки на кухнях за заштореними вікнами та пробиваються в машинописних книгах «самвидаву». Їх передають тихо, поволі, тільки перевіреним друзям, побоюючись переслідувань. КДБ прослуховує телефони, стежить за «неблагонадійними» і планомірно, крок за кроком, знищує всі паростки інакомислення. Головним героям належить виступити проти антигуманної державної машини, поставити на кон своє життя і довести, що на шляху до справжньої свободи зупинити людину не в змозі ніхто й ніщо.

«Райські птахи» – це назва фільму і це головні герої стрічки Янковський – Коля та Оксана Акіньшина – Катя. Вони літають, літають по-справжньому… Коля двадцять років учився літати. Його мрією було полетіти в Париж.

У стрічці Янковському за сімдесят, а Акіншиній – ще немає двадцяти. Вони коханці. Це він її навчив літати. Для героїв польоти мають уже дуже символічне значення – це свобода в усьому, особливо в сексі. Акіньшина – Катя щоразу під час оргазму злітає…

– Гадаю, Оксана звільнилася від багато чого, тому вона балділа по-хорошому. Було два звільнення: фізичне, моральне, – каже про свою героїню режисер.

Хтось скаже – якась нісенітниця, чи, в кращому разі, фантастика від Балаяна! Ні, це не фантастика і не нісенітниця, а реалії Радянського Союзу. Коли душу людини хотіли замкнути, а вона не піддавалася, вона рвалася летіти… І Роман Гургенович дає цю можливість своїм героям…

Роман Балаян пізніше скаже:

– Для мене важливо тільки одне – багато людей колишнього Радянського Союзу, які зараз недостатньо добре фінансово забезпечені, хочуть повернутися назад у Союз. І мені сумно за цих людей. Ми, творче населення, колись дуже страждали. Мета мого фільму – зробити так, аби жодній людині більше не хотілося повернення назад.

Сценаристом фільму став Рустам Ібрагімбеков.

– А мене возбудив Балаян, каже він, – уже вчетверте. Подзвонив до мене, сказав: «Там літають, здається, нічого». Я прочитав книжку, мене зацікавило. Проза чудова, створювала враження натуральності, тобто незважаючи на фантастичність подій, я поставився до прочитаного як до чогось, що реально існувало в житті, як до життєвого матеріалу. Раніше, в радянські часи, про це заборонено було знімати, а в сьогоднішній суєті, ми займаємося всім, чим завгодно, крім аналізу, – найсуттєвішої частини життя нашого покоління.

Янковський страшенно хвилювався, коли говорив після перегляду стрічки. Він знав, що всі проводитимуть паралелі з «Польотами уві сні і наяву» – також фільмом Балаяна, де головну роль грає Янковський. Проте там герой так не злетів по-справжньому...

– Ми з Романом Гургеновичем пов’язані давно... – сказав УНІАН Янковський. – Ми разом зробили дуже багато щасливих речей. Після «Польотів» ми зробили ще багато картин, і Романа Гургеновича завжди тягнуло до якогось внутрішнього польоту. Він мені давав читати багато сценаріїв, але завжди було щось не те, я казав: «Романе, двічі в одну річку не ввійдеш!» І тут він мені запропонував це… Розумієте, нам усім потрібно було кудись злетіти. Гадаю, це сталося.

Бюджет «Райських птахів» – 17,5 мільйонів гривень – складається з грошей продюсера Олега Кохана (30 відсотків) та міністерства культури України (70 відсотків). Зйомки проходили в Києві та Парижі.

– Я зробив блискучий дубляж українською мовою, – пояснив Балаян. – Він навіть мені більше подобається, ніж оригінал, бо там я більше старався. Гадаю, що я багатьох своїх недоброзичливців у Києві здивую...

Ще Балаян зізнався:

– Після перегляду стрічки журі на фестивалі мені передали, що акторка Лів Ульман плескала в долоні стоячи. Мені цього достатньо. Мені більше ніякої критики не потрібно.

Роман Балаян зізнається, що він продовжує залишатися таким, яким був.

– Я намагаюся не піддаватися часу. Напевне, це погано, але я достатньо вже дорослий, аби мене оцінювати. Потрібно або не давати мені знімати, а якщо давати, то терпіти. Наш фільм дуже скромний, а нескромне наше прохання до вас – аби він вам (глядачам. – Авт.) сподобався.

Національна прем’єра стрічки відбудеться восени цього року.

Ксеня Лесів, Москва – Київ