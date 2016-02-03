Оприлюднено указ про призначення Мельничука головою Київської ОДА
13:42, 03 лютого 2016Політика
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На сайті президента оприлюднено указ №33/2016 про призначення Максима Мельничука головою Київської обласної державної адміністрації.
Порошенко призначив нового голову Київської ОДА / pravda.com.ua
Також опубліковано указ глави держави від 3 лютого №32/2016 про звільнення Володимира Шандри з посади голови Київської обласної державної адміністрації.
Читайте такожПорошенко призначив новим головою Київської ОДА Мельничука
Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко призначив новим головою Київської ОДА віце-президента Національної академії аграрних наук України Мельничука.
Порошенко подякував колишньому голові Київської ОДА Шандрі за роботу на чолі області протягом двох найважчих в новітній історії України років та запросив його працювати своїм радником.
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