Оприлюднено указ про призначення Мельничука головою Київської ОДА

Також опубліковано указ глави держави від 3 лютого №32/2016 про звільнення Володимира Шандри з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Читайте такожПорошенко призначив новим головою Київської ОДА Мельничука

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко призначив новим головою Київської ОДА віце-президента Національної академії аграрних наук України Мельничука.

Порошенко подякував колишньому голові Київської ОДА Шандрі за роботу на чолі області протягом двох найважчих в новітній історії України років та запросив його працювати своїм радником.