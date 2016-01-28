Голова Київської ОДА подав у відставку

02:51, 28 січня 2016
Політика
1316 0

Голова Київської обласної державної адміністрації Володимир Шандра написав заяву про звільнення за власним бажанням.

фото: УНІАН

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Хочу повідомити підписчиків своєї сторінки про те, що вчора написав заяву про звільнення за власним бажанням", - йдеться в повідомленні.

Шандра зазначив, що він очолив Київську ОДА 3 березня 2014 року, і за цей час область зайняла третє місце в Україні за соціально-економічними показниками. 

"До місцевих бюджетів у порівнянні з 2014 роком у 2015 році надійшло більше на 1 млд. 650 млн. грн і немає жодної заборгованості по зарплаті у "бюджетників". А також відсутня заборгованість у бюджетних установах за енергоносії", - повідомив керівник області.

Читайте такожГолова Київської ОДА, який живе на одну зарплату, будує за містом величезний палац (фото, відео)

"Хочу подякувати всім, хто працював разом зі мною, а новому керівникові КОДА бажаю плідної роботи та досягнення нових результатів для розвитку Київської області", - резюмував Шандра.

Хочу повідомити підписчиків своєї сторінки про те, що вчора написав заяву про звільнення за власним бажанням.На посаду ...

Posted by Володимир Шандра on Wednesday, January 27, 2016

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter