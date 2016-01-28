Голова Київської ОДА подав у відставку

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Хочу повідомити підписчиків своєї сторінки про те, що вчора написав заяву про звільнення за власним бажанням", - йдеться в повідомленні.

Шандра зазначив, що він очолив Київську ОДА 3 березня 2014 року, і за цей час область зайняла третє місце в Україні за соціально-економічними показниками.

"До місцевих бюджетів у порівнянні з 2014 роком у 2015 році надійшло більше на 1 млд. 650 млн. грн і немає жодної заборгованості по зарплаті у "бюджетників". А також відсутня заборгованість у бюджетних установах за енергоносії", - повідомив керівник області.

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"Хочу подякувати всім, хто працював разом зі мною, а новому керівникові КОДА бажаю плідної роботи та досягнення нових результатів для розвитку Київської області", - резюмував Шандра.