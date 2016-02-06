У МЗС Данії розповіли, від чого залежить збереження санкцій ЄС проти Росії
Відсутність реформ в Україні може підірвати її підтримку з боку ЄС у політиці санкцій проти Російської Федерації.
Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Данії Крістіан Йєнсен, передає Reuters.
"Якщо Україна не буде проводити реформи, пов'язані з Мінськими домовленостями, Європі буде дуже важко продовжувати підтримку санкцій проти Росії", - зазначив він.
Крім того, Йєнсен заявив, що в України є термін, "реформи не можуть чекати".
Читайте такожМедведєв: у ЄС розуміють, що санкції проти Росії - "це погано"
Також глава МЗС Данії згадав про відставку Абромавичуса і висловив переконання, що це якесь попередження, що Європа повинна допомогти Україні більше.
Нагадаємо, раніше голова підрозділу з питань Східного партнерства Зовнішньої служби Євросоюзу Дірк Шубель заявляв, що в Євросоюзі не порушуватимуть питання зняття санкцій для Росії до повного виконання Мінських домовленостей.