У МЗС Данії розповіли, від чого залежить збереження санкцій ЄС проти Росії

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Данії Крістіан Йєнсен, передає Reuters.

"Якщо Україна не буде проводити реформи, пов'язані з Мінськими домовленостями, Європі буде дуже важко продовжувати підтримку санкцій проти Росії", - зазначив він.

Крім того, Йєнсен заявив, що в України є термін, "реформи не можуть чекати".

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Також глава МЗС Данії згадав про відставку Абромавичуса і висловив переконання, що це якесь попередження, що Європа повинна допомогти Україні більше.

Нагадаємо, раніше голова підрозділу з питань Східного партнерства Зовнішньої служби Євросоюзу Дірк Шубель заявляв, що в Євросоюзі не порушуватимуть питання зняття санкцій для Росії до повного виконання Мінських домовленостей.