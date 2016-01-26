В ЄС питання зняття санкцій з Москви не порушуватимуть до повного виконання Мінських угод - Шубель

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це в Європейському парламенті заявив голова підрозділу з питань Східного партнерства Зовнішньої служби Євросоюзу Дірк Шубель, коментуючи висловлювання міністра фінансів Франції Эммануэля Макрона щодо того, що санкції можуть бути зняті вже влітку цього року.

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Європейський дипломат нагадав, що ЄС продовжив економічні санкції на шість місяців, до 31 липня, та чітко наголосив на зв'язку із повним виконанням Мінських домовленостей. "Наголошу - з повним виконанням Мінських домовленостей", - підкреслив він.

Крім того, Шубель вказав, що "це також включає виведення всіх незаконних чи законних російських збройних підрозділів з окупованих територій, а, по-друге, щоб 400 плюс км неконтрольованого кордону був повернутий назад під контроль української влади". "Немає питань щодо того, що санкції будуть зняті до виконання Мінських домовленостей. Питання щодо санкцій, які пов'язані з Кримом, зовсім не піднімається, і вони пов'язані з поверненням Криму Україні", - наголосив європейський дипломат.