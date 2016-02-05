Абромавичус назвав умови, за яких залишився б в уряді

Як йдеться в матеріалі "Української правди", за словами співрозмовників видання, які були присутні на зустрічі, Айварас Абромавичус виглядав розгубленим.

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"Абромавичус сказав, що міг би повернутися, якби змінилися кардинальні речі. Приміром щоб звільнили генпрокурора Віктора Шокіна. Ми здивувалися. Де ми, а де Шокін? При чому тут Шокін? Він далі говорить: а чому б прем’єру не подати у відставку? Ми запитали: а хто тоді прем’єр? Він говорить - може Наталія Яресько. Вона в шоці, інші сміються. Далі він пропонував звільнити голову ДФС Романа Насірова",- зазначив співрозмовник.

"Повний сумбур і потік свідомості", – переказує зміст один із учасників, додаючи, що мова йшла і про те, щоб Ігор Кононенко склав мандат.

"Найприкріше, що ми сиділи у вузькому колі і питали у Айвараса: скажи реальні причини, що тобі заважає, чого ти добиваєшся? Єдине, що ми внятне почули: мені і моїй команді дуже мало платять ну і ще як приклад втручання АП в його роботу, що мовляв Данилюк (з АП - УП) збирає в себе наради по "Нафтогазу", а це не його компетенція, а Айвараса. Ну дитячий садок, короче, їй богу...", – додає інший міністр, учасник зустрічі.

Як пише видання, розмова тривала три години – з четвертої до сьомої вечора.

"Врешті-решт міністрам набридло вмовляти Абромавичуса і робити заяву вирішили без нього. Із сьомої до восьмої години вечора в кабінеті Яценюка міністри погоджували алгоритм дій – хто за ким виступає, і на чому робить акценти у заяві",- йдеться у матеріалі.

Між тим, як писав УНІАН та інші ЗМІ, прізвища чиновників, яких, на думку Айвараса Абромавичуса, варто позбутися, він назвав не випадково.

Зокрема, у жовтні 2015 року стало відомо, що глава Державної фіскальної служби Роман Насіров має ще одну квартиру в Лондоні, але вказати її у своїй декларації про доходи за 2014 рік він забув. Її приблизна вартість, як з'ясували журналісти, на сьогоднішній день становить 241 тис. фунтів. Проте сам Роман Насіров заявив, що не має квартири в Лондоні.

Крім цього, як повідомляли ЗМІ, у березні 2015 року на той час відсторонений (Арсенієм Яценюком) голова Державної фінінспекції Микола Гордієнко заявив, що прем'єр Арсеній Яценюк очолив корупційні схеми Януковича-Азарова. Гордієнко заявив, що в ході перевірки приватизації "Укртелекому" "доведено факт невиконання на суму 220 млн грн договірних зобов'язань, що є підставою для негайного скасування договору". Але цю справу, за словами Гордієнка, гальмує Арсеній Яценюк.

Щодо генпрокурора Віктора Шокіна, то міжнародні партнери України, зокрема США, неодноразово говорили про те, що він має бути звільнений. Одне з останніх непорозумінь, пов'язане з генпрокурором відбулося в середині січня, коли Віктор Шокін не відпустив у відрядження до США свого заступника Віталія Каська. У відповідь на такі дії генпрокурора, посольство США в Україні направило йому листа, в якому висловило своє розчарування. "Пане генеральний прокурор, я дуже розчарований, що ви відмовили у можливості заступнику генерального прокурора Віталію Каську долучитися до української делегації високого рівня, що мала б відвідати Вашингтон у січні місяці... Не дозволяючи пану Каську долучитися до делегації, ви можете перешкоджати просуванню зусиль щодо втілення реформ", - сказано у листі американського посла. Як зазначила тоді депутат від фракції БПП Світлана Заліщук, "це вже п’ята відмова Каську брати участь у відрядженнях, куди його запрошують європейські та американські колеги".

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого міністр економічного розвитку та торгівлі Айварас Абромавичус заявив про своє звільнення з посади міністра економічного розвитку та торгівлі. Пізніше, президент Петро Порошенко повідомив, що Айварас Абромавчус має залишитись працювати в уряді. Звістка про те, що він залишає посаду викликала негативну реакцію західних партнерів України, а також ключових кредиторів.