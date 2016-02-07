Абромавичус назвав ім'я нав'язуваного йому "заступника" – це Андрій Пасішник

Зі "згоди" Адміністрації президента стати заступником міністра економічного розвитку й торгівлі та контролювати "Нафтогаз" і інші держпідприємства намагався Андрій Пасішник. Про це в ефірі ТСН.Тиждень заявив міністр економрозвитку Айварас Абромавичус.

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За його словами, дії цієї людини стали "останньою краплею", після чого міністр заявив про свою відставку. Абромавичус наголосив, що цей чоловік є "людиною" Ігоря Кононенка, народного депутата і бізнес-партнера президента України Петра Порошенка.

Абромавичус зазначив, що документи Пасішника на працевлаштування принесли до міністерства. Після цього була СМС-переписка між Абромавичусом та Пасішником, у ході якої з'ясувалося, що до скандалу причетний Кононенко.

Міністр переконує, що зберіг скрін-шоти цієї переписки. Раніше Абромавичус публічно назвав лише одне прізвище – близького до президента Ігоря Кононенка. Імені людини, яка телефонувала з Адміністрації президента, Абромавичус відмовився називати в прямому ефірі.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого, міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус прийняв рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання вже завтра, 4 лютого. Міністр підкреслив, що ключовою причиною його відходу з поста міністра став конфлікт із заступником голови фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігорем Кононенком.

Нагадаємо, раніше народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Лещенко розповів, що приводом для відставки Абромавичуса стало, зокрема, нав'язування йому в заступники Сергія Пинькаса, донедавна обіймав посаду першого заступника генерального директора державного концерну "Укроборонпром". За словами Лещенка, лобіювання цього питання йшло з боку секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова.

Крім того, повідомлялося, що в заступники міністра мітив і виконавчий директор і в.о. заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Пасішник, якого лобіював перший заступник голови фракції БПП в Раді Ігор Кононенко. Сам Пасішник визнав, що пропонував Абромавичусу свою кандидатуру, проте отримав з його сторони відмову, оскільки "ця посада виключно під оборонний комплекс". Андрій Пасішник – виконавчий директор НАК "Нафтогаз України", наближений до парламентської групи "Воля народу."