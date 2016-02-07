У Генпрокуратурі створено новий підрозділ "під Кононенка" - нардеп

Про це "Українській правді" повідомив нардеп від БПП Сергій Лещенко.

За його словами, задекларована мета підрозділу - боротьба з корупцією, однак це "виглядає дивно, враховуючи створення незалежного Національного антикорупційного бюро, а також існування Управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ".

"5 лютого 2016 року генпрокурор Віктор Шокін підписав наказ про створення департаменту розслідування та нагляду в кримінальних процесах у сферах державної служби та власності. При цьому в структурі ГПУ було ліквідовано управління з розслідування корупційних злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, а також відділ, який здійснює процесуальне керівництво у таких процесах", - повідомив депутат.

Читайте такожШокін може втратити посаду, якщо відкриє справу проти Кононенка - нардеп

За інформацією Лещенка, новий департамент буде налічувати 51 людину, тоді як чисельність ліквідованих підрозділів складає 25 осіб.

Посилаючись на свої джерела в БПП, нардеп зазначив, що новий підрозділ ГПУ "може допомагати Кононенку в досягненні політичних цілей".

Читайте такожКононенко тимчасово йде з посади заступника голови БПП і хоче пройти детектор брехні разом з Абромавичусом