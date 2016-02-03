На посаду заступника Абромавичуса Кононенко лобіював Андрія Пасішника - нардеп

Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат від БПП Сергій Лещенко.

За його словами, Пасішник, який нині є заступником голови правління НАК "Нафтогаз України", "історично близький до групи "Воля народу", яка віднедавна після вступу туди Довгого стала рятувати коаліцію голосами".

"Але в обмін на це "Воля народу" хотіла врахування своїх інтересів на ринку енергоносіїв, зокрема, у компанії "Укргазвидобування". Ця компанія через "Нафтогаз" з недавніх пір знаходиться в підпорядкуванні Мінекономіки", - написав депутат.

Раніше в середу Лещенко також заявив, що Кононенко лобіював на посаду заступника міністра економіки Сергія Пинькаса, який повинен був стати "смотрящим" при Абромавичусі, проте потім виправив своє повідомлення, назвавши лобістом в цьому питанні секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова.

Читайте такожЗМІ розкрили подробиці про "смотрящего", якого нібито нав'язували Абромавичусу

У свою чергу сам Кононенко в коментарі телеканалу "112 Україна" заявив, що жодного з цих людей на посади заступників Абромавичуса він не лобіював.

"Це вже друга версія, яка є сьогодні... Я думаю, що якщо ми почекаємо до кінця дня, з'явиться ще 3-4 прізвища. Я нікого не лобіював і на цю тему ніколи з паном Абромавичусом не спілкувався", - сказав заступник голови фракції БПП.

Нагадаємо, сьогодні Абромавічус заявив про рішення піти у відставку. Однією з головних причин він назвав тиск і корупційну діяльність з боку Кононенка.

Читайте такожЗахідні посли жорстко відреагували на відставку Абромавичуса