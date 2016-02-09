Пивоварський розповів про те, як депутати "просяться" на посади в держкомпаніях

Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський розповів про те, як депутати звертаються до нього з проханнями про призначення в держкомпанії.

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"Ми публічно заявили в четвер у Кабміні, що потрібно виключити будь-який вплив на діяльність уряду. Вже в п'ятницю в парламенті до мене підійшли п'ять депутатів із проханнями. Більшість із них - призначення на посади в держкомпанії. Питаю: "Для чого ви це робите? Ми ж тільки що сказали, що це потрібно виключити". Не розуміють", - розповів Пивоварський в інтерв'ю "Ліга.net".

"Коли спілкуєшся з лицеміром, який чистою українською мовою згадує, як він стояв на Майдані, а потім просить "віддати" йому держпідприємство Х в обмін на послугу, важко себе стримувати. Багатьом задаю питання: "Ось якщо від нас відвернеться МВФ, американці, європейці та інші, де ми візьмемо ліквідність, як будемо фінансувати країну? Ринки капіталу закриті. Що ми будемо робити?" Замислюються на секунду, погоджуються. І через хвилину: "Слухай, тут є цікава пропозиція по "Укрпошті", - додав він.