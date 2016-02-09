Пивоварський розповів, чому відкликав свою заяву про відставку

Міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський заявив, що приймає репутаційні ризики, пов'язані з відкликанням заяви про відставку, і розповів про те, як було прийнято це рішення.

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"Так, зі мною спілкувався саме він (Яценюк – ред.). Спілкувалися дуже довго, і я свідомо прийняв репутаційний ризик, відкликавши свою заяву про відставку. Ми спробували вставити ногу в двері, які закриваються, щоб дати можливість політикам, депутатам, всім гілкам влади переосмислити те, що відбувається, зробити певні висновки і, нарешті, почати приймати рішення на благо країни, а не в ім'я особистих інтересів", - розповів в інтерв'ю "Ліга.net" Пивоварський.

За його словами, також відбулась зустріч Порошенка з Яценюком і президент підтримав ідею повернення низки міністрів і перезавантаження.

Як повідомляв УНІАН, Пивоварський був призначений на посаду міністра інфраструктури 2 грудня 2014 року. До призначення він з кінця 2012 року очолював велику українську фінансово-промислову групу компаній "Континіум", а також працював в інвестиційній компанії Dragon Capital (Україна) на посаді керуючого директора.

Пивоварський подав заяву про відставку з посади міністра інфраструктури 16 грудня 2015 року, мотивуючи своє рішення неможливістю виконувати свої функції, в тому числі через низькі зарплати.

Свої заяви про відставку глава Мінагропроду Олексій Павленко, міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі і міністр інфраструктури Андрій Пивоварський відкликали 4 лютого.