"Вінницьке лобі": ЗМІ розповіли, як оточення Гройсмана намагається зберегти контроль над "Укрпоштою"

Про це йдеться у матеріалі журналу "Новое время".

З грудня 2014-го "Укрпошту", яка генерує мільярди, очолює Ігор Ткачук - людина без економічної освіти і серйозного управлінського досвіду в бізнесі. Але при цьому він - член вінницького лобі, до якого належить спікер Ради, в минулому мер Вінниці, і низка депутатів.

Зазначається, що Ткачук - сам вінничанин і мав спільні справи з Гройсманом ще в той час, коли обидва були бізнесменами. Так, Ткачук з'явився в "Укрпошті" у квітні 2014-го як заступник гендиректора компанії. Його тодішній шеф - голова "Укрпошти" Михайло Паньків - зізнається: Ткачука йому нав'язали за політичними домовленостями зверху.

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"Державні підприємства на сьогодні дуже політизовані, а їхні керівники досі призначаються після політичних торгів, - стверджує Паньків. - Саме такою креатурою став і партійний кадр з Вінниці - Ігор Ткачук".

Оформляти документи на роботу той прийшов разом зі старшим братом Геннадієм Ткачуком, народним депутатом від БПП - ще одним вінницьким. Згадуючи цей факт, Паньків додає, що далі, після чергового переформатування уряду в грудні 2014-го, за політичними домовленостями "Укрпошту" віддали в квоту вінницьких. І йому довелося поступитися місцем гендиректора Ткачуку. Віддавати цей актив кому-небудь вінницькі не мають наміру.

При цьому наголошується, що формально Ткачук цілком може санкціонувати знижки своїм клієнтам - в "Укрпошти" є право надавати її в розмірі до 15%. І контролю над такими знижками немає: в компанії ніхто не знає точного грошового і товарного обігу.

Так, в компанії провертають сумнівні операції. Наприклад, в травні-червні 2015-го "Укрпошта" продала долари невеликому "Авант-банку" за курсом нижче ринкового, загалом на суму $5,75 млн.

При цьому відомо, що за "Авант-банк" стоїть депутат від БПП Олексій Савченко. Хоча він сам заперечує контроль над цією установою.

Крім того, "Укрпошта" могла б стати банком: у неї 11,8 тис. відділень по країні. Адже поштовий банк - цілком ефективна бізнес-модель, що доводить досвід США, Японії, Німеччини, Франції, Бразилії. Однак керівники "Укрпошти" ігнорують і цю можливість.

Про те, як спікер Володимир Гройсман і люди з його оточення експлуатують одну з найбільших держкомпаній країни, читайте в новому номері журналу "Новое время" - №45 від 4 грудня 2015 року.