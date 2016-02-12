"Або ми з Росією воюємо, або торгуємо": Москаль попросить Кабмін заборонити транзит транспорту РФ через Україну

Заява відповідного змісту оприлюднена на офіційній сторінці голови Закарпатської ОДА.

«Я готую звернення в Кабмін, який має висловити з цього приводу свою принципову позицію і оформити її у вигляді відповідних нормативно-правових актів. Або ми з Росією воюємо, або торгуємо», - сказав Москаль.

У своїй заяві голова Закарпатської ОДА наголошує, що громадські активісти, які блокують рух вантажівок з російськими номерами, висловлюють свою позицію, на яку мають право. «Якщо поляки не пускають російські фури через свою територію, якщо Росія не пускає до себе українські товари, вводить обмеження щодо в’їзду наших громадян, а мені, як голові ОДА, взагалі заборонила в’їзд на свою територію, то Україна має діяти адекватно», - заявляє Москаль.

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Як повідомляв УНІАН, на Львівщині зранку близько 20 громадських активістів розпочали акцію, з недопущення виїзду з території Львівської області в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації. Активісти проводять акцію на відрізку міжнародної траси Київ - Чоп у селі Конюхів Стрийського району. Вони зупиняють для виїзду з Львівщини фури з номерними знаками Російської Федерації, які прямують в напрямку Закарпаття.

Крім того, з 8.00 триває у селі Гірники Волинської області поблизу пункту пропуску «Доманове» через українсько-білоруський кордон активісти блокують проїзд вантажівок з російськими номерами. У акції беруть участь близько 70 активістів «Автомайдану», «Самооборони Волині», «Спілки воїнів АТО» та інших.

Блокада також стартувала близько 16.00 11 лютого поблизу с. Нижні Ворота на межі Закарпатської та Львівської областей.

Учасники блокади вимагають визнання Росії країною-агресором у всіх сферах суспільно-політичного життя України, зокрема шляхом заборони на розміщення бізнесу окупанта на українській землі, перекриття торгівлі з Росією, заборону на в'їзд та транзит через Україну вантажного російського транспорту.