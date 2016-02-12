Російські фури вже блокують три області: до акції долучилися Львівщина та Волинь (фото)

Напередодні активісти анонсували безстрокову акцію з блокування руху вантажного транспорту з державними номерними знаками Російської Федерації в районі села Гірники траси Доманово – Ковель – Чернівці – Тереблече, передають "Волинські новини".

За словами учасників блокади, сьогодні вранці вже були зупинені та розвернуті перші фури РФ з вантажем.

А на Львівщині близько двох десятків громадських активістів вранці теж розпочали подібну акцію на відрізку міжнародної траси Київ - Чоп у селі Конюхів Стрийського району. Про це повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції області.

Люди зупиняють біля виїзду з Львівщини фури з номерними знаками РФ, які прямують до Закарпаття.

Нагадаємо, у Нижніх Воротах Закарпатської області станом на 11 годину активісти заблокували близько 50 фур з російськими номерами, що рухались вбік кордону. "Активісти зупиняють автівки з вимогою розвернутися і повертатися додому. Ми дуже ввічливо говоримо з водіями, просимо їх зрозуміти нас: під час війни, яку веде російська сторона, ми не можемо дозволити її транспорту і товарам країни-окупанта пересуватися територією нашої держави", - повідомила журналіст та активістка Хаятова.