У Закарпатській області активісти заблокували близько 50 фур з російськими номерами

Про це УНІАН повідомила журналіст та активістка, яка допомагає в організації блокади, Алла Хаятова.

За її словами, акцію, яка починалася з умовної назви «Ввічлива блокада», сьогодні вже перейменували у «Ведмежу блокаду».

«Ця назва іронічна, але частково вона пов’язана і з символікою Закарпаття, адже на нашому гербі є ведмідь», - уточнила Хаятова.

Журналістка додала, що наразі перекриті всі перевали, які ведуть на Закарпаття, щоб автомобілі з російськими номерами не змогли їхати в Європу.

«Активісти зупиняють автівки з вимогою розвернутися і повертатися додому. Ми дуже ввічливо говоримо з водіями, просимо їх зрозуміти нас: під час війни, яку веде російська сторона, ми не можемо дозволити її транспорту і товарам країни-окупанта пересуватися територією нашої держави», - повідомила Хаятова.

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За її словами, вантажівки з білоруськими, латвійськими та іншими номерами, які також за ніч в’їжджали на територію Закарпаття, спокійно пропускали.

«Так само ми пропускаємо російські вантажівки, які заїжджають до нас з Європи. Будь ласка, заправляйтеся тут, залишайте гроші, проїжджайте і головне – не повертайтеся», - сказала журналістка.

За її словами, участь у акції, до якої вночі приєдналася Львівщина та зранку Волинь, беруть "Правий сектор", ГО "Карпатська січ", Спілка учасників бойових дій в АТО, «Побратими України м. Ужгород», Волонтерський корпус Азова.

«Також приєдналися до нас окремі політичні сили, але я не вважаю за потрібне називати їх», - сказала Хаятова.

Вона розказала про нічний інцидент, коли одна з фур намагалася прорвати блокпост учасників акції, але її вдалося зупинити й розвернути.

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Як повідомлялося,

на Львівщині зранку близько 20 громадських активістів розпочали акцію, з недопущення виїзду з території Львівської області в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації. Активісти проводять акцію на відрізку міжнародної траси Київ - Чоп у селі Конюхів Стрийського району. Вони зупиняють для виїзду з Львівщини фури з номерними знаками Російської Федерації, які прямують в напрямку Закарпаття.

Крім того, з 8.00 триває у селі Гірники Волинської області поблизу пункту пропуску «Доманове» через українсько-білоруський кордон активісти блокують проїзд вантажівок з російськими номерами. У акції із блокування вантажівок із російськими номерами беруть участь близько 70 активістів «Автомайдану», «Самооборони Волині», «Спілки воїнів АТО» та інших.