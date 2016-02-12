У Закарпатській області активісти заблокували близько 50 фур з російськими номерами
У Нижніх Воротах Закарпатської області станом на 11 годину активісти заблокували близько 50 фур з російськими номерами, що рухались вбік кордону.
Про це УНІАН повідомила журналіст та активістка, яка допомагає в організації блокади, Алла Хаятова.
За її словами, акцію, яка починалася з умовної назви «Ввічлива блокада», сьогодні вже перейменували у «Ведмежу блокаду».
«Ця назва іронічна, але частково вона пов’язана і з символікою Закарпаття, адже на нашому гербі є ведмідь», - уточнила Хаятова.
Журналістка додала, що наразі перекриті всі перевали, які ведуть на Закарпаття, щоб автомобілі з російськими номерами не змогли їхати в Європу.
«Активісти зупиняють автівки з вимогою розвернутися і повертатися додому. Ми дуже ввічливо говоримо з водіями, просимо їх зрозуміти нас: під час війни, яку веде російська сторона, ми не можемо дозволити її транспорту і товарам країни-окупанта пересуватися територією нашої держави», - повідомила Хаятова.
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За її словами, вантажівки з білоруськими, латвійськими та іншими номерами, які також за ніч в’їжджали на територію Закарпаття, спокійно пропускали.
«Так само ми пропускаємо російські вантажівки, які заїжджають до нас з Європи. Будь ласка, заправляйтеся тут, залишайте гроші, проїжджайте і головне – не повертайтеся», - сказала журналістка.
За її словами, участь у акції, до якої вночі приєдналася Львівщина та зранку Волинь, беруть "Правий сектор", ГО "Карпатська січ", Спілка учасників бойових дій в АТО, «Побратими України м. Ужгород», Волонтерський корпус Азова.
«Також приєдналися до нас окремі політичні сили, але я не вважаю за потрібне називати їх», - сказала Хаятова.
Вона розказала про нічний інцидент, коли одна з фур намагалася прорвати блокпост учасників акції, але її вдалося зупинити й розвернути.
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Як повідомлялося,
на Львівщині зранку близько 20 громадських активістів розпочали акцію, з недопущення виїзду з території Львівської області в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації. Активісти проводять акцію на відрізку міжнародної траси Київ - Чоп у селі Конюхів Стрийського району. Вони зупиняють для виїзду з Львівщини фури з номерними знаками Російської Федерації, які прямують в напрямку Закарпаття.
Крім того, з 8.00 триває у селі Гірники Волинської області поблизу пункту пропуску «Доманове» через українсько-білоруський кордон активісти блокують проїзд вантажівок з російськими номерами. У акції із блокування вантажівок із російськими номерами беруть участь близько 70 активістів «Автомайдану», «Самооборони Волині», «Спілки воїнів АТО» та інших.