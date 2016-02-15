Касько: В ГПУ панує корупція та кругова порука, а ключові посади обіймають послідовники Пшонки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

Касько зачитав свій рапорт на ім'я генпрокурора Віктора Шокіна, відзначивши, що хоче звільнитися за власним бажанням.

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"Таке бажання обґрунтоване тим, що нинішнє керівництво прокуратури остаточно перетворило її на орган, де панує корупція і кругова порука, а будь-які спроби змінити цей стан речей всередині прокуратури відразу і показово переслідуються. Тут працює не право і закон, а свавілля і беззаконня, а ключові позиції в Генеральній прокуратурі з кожним днем обіймає все більше вихованців і послідовників сумновідомого Пшонки", - наголосив Касько.

Як повідомляв УНІАН, Касько вирішив звільнитися з органів прокуратури.

"Я хотів би сказати, що прийняв рішення звільнитися з органів прокуратури", - наголосив Касько.

Він продемонстрував рапорт, підписаний сьогоднішнім числом.

"Останньою краплею став черговий перерозподіл обов'язків у Генпрокуратурі України. Шокін забрав у мене всі функцій та інструменти вести і контролювати справи, над якими починала працювати наша команда, в тому числі й у справі так званих "діамантових прокурорів". Проте, причини того, чому у Генеральній прокуратурі більше неможливо і безглуздо працювати - вони є значно глибшими", - заявив Касько.

Нагадаємо, Шокін ліквідував управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних особами, які займають особливо відповідальне становище та відділ процесуального керівництва й підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо службових осіб, які займають особливо відповідальне становище.

Раніше цей департамент очолював заступник генпрокурора Касько.