Батьківщина і Самопоміч збиратимуть підписи за відставку уряду, Ляшко обіцяє підтримати

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила лідер фракції “Батьківщини” Юлія Тимошенко на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За її словами, “будь-які позитивні зміни” при нинішньому уряді в Україні неможливі.

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“Сьогодні питання: або буде жити Україна, або буде продовжувати існувати цей уряд”, - сказала Тимошенко.

Вона наполягає на тому, щоб завтра першим на голосування у ВР було поставлено питання про відставку уряду.

За її словами, фракція “Батьківщина” разом із фракцією “Самопоміч” готова сьогодні розпочати збір підписів за відставку уряду.

Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко у свою чергу заявив, що його фракція підпишеться під цим.

За словами Тимошенко, якщо дві найбільші фракції - “БПП” і “Народний фронт” - не підтримають відставки уряду, то вони мають взяти відповідальність “за подальшу ситуацію в Україні».

У відповідь голова Верховної Ради Володимир Гройсман нагадав, що відповідно до регламенту парламенту, питання щодо висловлення недовіри уряду може бути ініційовано лише після збору 150 підписів депутатів. Він також нагадав, що після цього профільні комітети мають розглянути це питання упродовж 4-х днів і винести його на розгляд ВР.

Раніше УНІАН повідомляв, що поки що фракції коаліції висувають вимоги чинному уряду, президент не відмовляється від ідеї зняти Яценюка з посади прем'єр-міністра. "Він (Порошенко - Ред.) вже не думає, чи знімати Яценюка. Він зараз думає, хто буде після нього. Щойно знайде кандидатуру з голосами – відставка відбудеться", – говорить співрозмовник в БПП, близький до президента.