Пайєтт: звільнення Каська перерве прогрес реформ в Генпрокуратурі

Про це він повідомив у "Твіттері". "Каско був поборником змін у Генеральній прокуратурі. Його звільнення перерве прогрес реформ в Україні", - заявив американський дипломат.

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В зв'язку з цим Джеффрі Пайєтт зазначив, що "Україна заслуговує очищеної судової системи. Потрібна правова реформа на всіх рівнях, щоб зупинити корупцію, що поширюється та кумівство".

"США будуть продовжувати надавати допомогу тим працівникам прокуратури, які прагнуть діяти в рамках нових правил", - підсумував посол.

Нагадаємо, сьогодні Виталий Касько заявив на прес-конференції про намір звільнитися з Генпрокуратури. Він продемонстрував журналістам рапорт, підписаний сьогоднішнім числом.

Як повідомляв УНІАН, Шокін ліквідував управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних особами, які займають особливо відповідальне становище та відділ процесуального керівництва й підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо службових осіб, які займають особливо відповідальне становище.

Раніше цей департамент очолював заступник генпрокурора Касько.

Як стало відомо, натомість Шокін утворив новий, удвічі більший департамент з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сфері державної служби та власності та призначив керувати ним свого заступника Юрія Столярчука, який "злив" справу Іванющенка.

До цього Столярчук працював першим заступником начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.