Шокін задовольнив відставку Каська - ЗМІ
Рапорт про відставку заступника Генпрокурора Віталій Каська задовольнили.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прокурора Генеральної прокуратури України Владислав Куценко.
За його словами, наказ про звільнення Каська вже виданий.
"Завтра його чекають на видачу трудової книжки", - зазначив Куценко.
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Як повідомляв УНІАН, Касько вирішив звільнитися з органів прокуратури.
"Я хотів би сказати, що прийняв рішення звільнитися з органів прокуратури", - наголосив Касько.
Він продемонстрував рапорт, підписаний сьогоднішнім числом.
"Останньою краплею став черговий перерозподіл обов'язків у Генпрокуратурі України. Шокін забрав у мене всі функцій та інструменти вести і контролювати справи, над якими починала працювати наша команда, в тому числі й у справі так званих "діамантових прокурорів". Проте, причини того, чому у Генеральній прокуратурі більше неможливо і безглуздо працювати - вони є значно глибшими", - заявив Касько.
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Нагадаємо, Шокін ліквідував управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних особами, які займають особливо відповідальне становище та відділ процесуального керівництва й підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо службових осіб, які займають особливо відповідальне становище.
Раніше цей департамент очолював заступник генпрокурора Касько.