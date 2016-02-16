Порошенко закликав Яценюка та Шокіна піти у відставку

"Сьогодні зранку я мав зустріч і грунтовну розмову з Генеральним прокурором. Я звернувся до Віктора Миколайовича з пропозицією, щоб він написав заяву про відставку. Віктор Шокін впровадив ті реформи, яким в ГПУ чинили спротив десятиліттями: позбавлення прокуратури загального нагляду, створення Національного антикорупційного бюро і Державного бюро розслідувань, тощо. Це з одного боку. З іншого, ГПУ, на жаль, не змогла заручитися довірою суспільства. І саме тому на порядку денному стоїть питання про відставку Генпрокурора", - йдеться в заяві.

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Також Порошенко заявляє про необхідність повного перезавантаження уряду.

"Тепер вже очевидним є запит на повне перезавантаження уряду. Поки що у прем'єр-міністра зберігається можливість обрати, в який спосіб краще дати простір для реалізації цього запиту", - зазначив президент.

При цьому він наголосив: "Момент для часткового оновлення Кабінету Міністрів упущено. Про нього надто довго говорили, і в результаті - забалакали. Тотальне переформатування Кабінету міністрів має відбуватися на основі чинної коаліції у складі "Солідарності", "Народного фронту", "Самопомочі" та "Батьківщини".

Як відомо, сьогодні о 16.00 уряд має звітувати перед Верховною Радою щодо результатів виконання своєї програми. За результатами цього звіту має вирішитись доля Кабміну.