Експерти вимагають не підписувати закон, що дозволить чиновникам "безкарно брехати в деклараціях"

Про це йдеться в заяві "Реанімаційного пакету реформ".

"Ухвалені депутатами зміни до Закону "Про запобігання корупції" руйнують систему електронного декларування публічних службовців ще до початку її роботи", - йдеться у заяві.

Як зазначається, цим законом передбачається відкласти кримінальну відповідальність за недостовірні відомості в деклараціях до 2017 року. Це дозволить і надалі безкарно брехати в деклараціях.

Окрім того, закон дозволить вивести з-під декларування батьків та дітей декларанта, які не проживають з ним, що знову дозволить корупціонерам переписувати своє незаконно отримане майно на таких осіб.

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Разом з тим, новоприйнятий закон також дозволяє збільшити поріг декларування для цілої низки об’єктів.

"Відтепер не декларуватимуться цінне рухоме майно (автомобілі, коштовності тощо), подарунки, готівка, внески в банках, фінансові зобов’язання, якщо їхня вартість становить менше 197 тисяч гривень. Окрім того, збільшити поріг для розкриття видатків службовця – декларувати треба буде лише разовий видаток більше 197 тисяч гривень (за чинним законом декларується видаток більше 26 тисяч грн)", - наголошують експерти.

Як підкреслили у заяві, ухвалений закон також передбачає, що декларується цінне рухоме майно, яке буде набуто лише після запровадження нової системи електронного декларування. "Це означає, що з-під фінансового контролю виключено все наявне зараз в службовців цінне майно (крім нерухомості). Це дозволить в подальшому посилатися на те, що майно було отримано до початку роботи нової системи і на цій підставі уникати відповідальності за недостовірні відомості в деклараціях та незаконне збагачення. Це саме те, що й потрібно корупціонерам", - пояснили ескперти.

До того ж, як зазначається, озвучені під час засідання зміни до Прикінцевих положень Закону про запобігання корупції містять суперечливі положення щодо декларування вищими посадовими особами, які не дозволять запровадити таке декларування вже в поточному році, що суперечить зобов’язанням України перед ЄС в рамках візової лібералізації та МВФ.

"Закон безпідставно звужує обсяг декларування, робить систему декларування неефективною, не вирішує проблем запровадження декларування за новою формою вже в поточному році, позбавляє реальної можливості для виявлення незаконного збагачення службовців, суперечить міжнародним зобов’язанням України. Крім того, під час його розгляду було порушено Регламент Верховної Ради, оскільки зміни були внесені з голосу, без розгляду в комітеті", - підкреслили експерти.

У зв’язку з цим громадська платформа “Реанімаційний Пакет Реформ” закликає: профільний комітет та Голову Верховної Ради не підписувати закон як такий, що був ухвалений з порушенням Регламенту; Президента України застосувати право вето до ухваленого закону в разі направлення його на підпис.

Нагадаємо, в ЄС розкритикували "безвізовий" закон про електронне декларування чиновників.