В ЄС розкритикували "безвізовий" закон про електронне декларування чиновників

Про це йдеться в заяві, розміщеній на сторінці Представництва ЄС в Україні у Facebook.

«Я вітаю ухвалення у першому читанні законів про удосконалення засад діяльності Національної агенції України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (4056), та про удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації (4054). Обидва закони відповідають стандартам ЄС; я чекаю на схвалення обох версій законів у другому читанні», - наголосив він.

Читайте такожЄС стурбований поправками Порошенка, що "загрожують незалежності антикорупційної прокуратури"

Разом з тим Томбінський наголосив, що у проекті закону «Про прокуратуру» міститься й досі забагато дискреційної влади Генерального прокурора, що дозволяє йому відхиляти кандидатури на посаду Спеціалізованого антикорупційного прокурора, якого призначає незалежна відбіркова комісія. «Подальші зміни у закон повинні владнати це питання, аби гарантувати повну незалежність Спеціалізованого антикорупційного прокурора», - підкреслив посол.

Водночас Томбінський розчарований прийнятим законом про електронне декларування.

«Новоухвалений закон про роботу електронної системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (3755), викликає розчарування; він не відповідає антикорупційним зобов’язанням, що їх взяло на себе керівництво України. Потрібно вдатися до негайних дій, аби створити ефективну систему перевірки декларування статків і забезпечити спроможність виконання своїх обов’язків Національною агенцією із питання запобігання корупції, спрямованих на перешкоджання та викриття корупції», - зазначив посол.