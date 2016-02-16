Рада нарешті ухвалила закон про електронні декларації чиновників

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 238 із 337 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Цей законопроект був повністю змінений, і в сесійній залі усно було оголошено його текст.

Проектом закону передбачено вже у 2016 році започаткувати роботу електронної системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції".

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Як повідомляв УНІАН, 4 січня стало відомо, що в остаточному варіанті проекту закону про держбюджет-2016 з’явилася поправка, згідно з якою на рік перенесено запровадження електронного декларування доходів чиновників.

Електронне декларування є однією з умов отримання Україною безвізового режиму з країнами Шенгенського договору.

5 січня народний депутат від ”БПП” Вадим Денисенко зареєстрував у ВР законопроект ”Про внесення змін до закону ”Про запобігання корупції” (щодо роботи електронної системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) (№3755), яким пропонувалося скасувати норму про відтермінування до 2017 року електронного декларування доходів чиновників.