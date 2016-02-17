Порошенко чекав, що після його заяви Яценюк піде сам - ЗМІ

Про це президент сказав під час засідання фракції БПП у середу ввечері, посилаючись на власні джерела, пише "Українська правда".

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"Я чекав, що після мого звернення Яценюк заявить про відставку сам. Чекав цього і після виступу Луценка", - зазначив Порошенко.

За словами співрозмовників видання, президента обурило те, що "окремі депутати" почали говорити, що він їх надурив.

Наразі Порошенко залишив засідання, а депутати продовжують сперечатися через голосування, яке відбулося у вівторок.

Як повідомлялося, 16 лютого президент Петро Порошенко виступив із зверненням, в якому закликав генпрокурора Шокіна і прем'єра Арсенія Яценюка піти у відставку.

"Тепер вже очевидно є запит на повне перезавантаження уряду. Поки що у прем'єр-міністра зберігається можливість вибрати,яким способом краще дати простір для реалізації цього запиту", - зазначив президент.

При цьому він підкреслив: "Момент для часткового поновлення Кабінету міністрів упущений. Про нього надто довго говорили, і в результаті - забалакали. Тотальне переформатування Кабінету міністрів має відбуватися на основі чинної коаліції у складі "Солідарності", "Народного фронту", "Самопомочі" і "Батьківщини".

Попри це Рада провалила голосування за резолюцію недовіри Кабміну Яценюка. Знайшлося всього 194 голоси.