Шокін пішов у відпустку, його відставку в ГПУ підтвердити не змогли

Після того, як президент Петро Порошенко вдень закликав його подати у відставку, в ЗМІ з'явилися повідомлення, що генпрокурор вже нібито написав заяву і передав її президентові, передає ТСН.

Проте пізніше стало відомо, що Шокін з понеділка перебуває у відпустці і вже у четвер його чекають на роботі. Наразі його обов'язки виконує перший заступник Юрій Севрук.

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Чи подав його шеф у відставку, Севрук прояснити не зміг. "З понеділка він у відпустці. А чи писав заяву про відставку, у мене такої точної інформації немає. Тільки в інтернеті я це бачу. Це ж не означає, що його сьогодні повинні звільнити", - пояснив Северук.

Нагадаємо, учора народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Мустафа Найєм заявив, що Шокін подав у відставку з посади генпрокурора.

У свою чергу в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України заявили, що не мають будь-якої офіційної інформації про написання генеральним прокурором Віктором Шокіним рапорту про відставку.