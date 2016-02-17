"Батьківщина" виходить з коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила лідер фракції Юлія Тимошенко.

Вона зазначила, що таке рішення було прийняте сьогодні вранці на засіданні фракції.

За словами Тимошенко, вчора під час голосування у Верховній Раді за відставку уряду “відбулися екстраординарні події, коли все таємне стало явним”.

“Фракція “Батьківщина” сьогодні на своєму вранішньому засіданні прийняла єдино можливий крок – рішення. Це є крок - вихід із коаліції”, - наголосила вона.

Як сказала Тимошенко, ситуація, яка є сьогодні в Україні, є наслідком правління “тіньової кланово-політичної коаліції”. “Тому фракція партії “Батьківщина” і фракція “Батьківщина” вважає неприпустимим продовження перебування у цій зграї, яка насправді не має жодного шансу, тому що не хоче провести реформи, захистити Україну, перезавантажити наше життя”, - наголосила вона.

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Тимошенко закликала всіх народних депутатів, які мають відповідальність перед суспільством, залишити коаліцію.

Також Тимошенко закликала всіх активних людей зробити все для повного перезавантаження “політичної ситуації в Україні”. На її думку, “якщо вчасно не перезавантажити політичний процес, якщо вчасно не відсторонити від управління країною кланово-політичний консенсус, то тоді ситуація в суспільстві може вийти з-під контролю”.

“Якщо виникнуть неконтрольовані повстання в Україні, в тому числі включаючи кількість зброї, яка є на руках сьогодні у людей, то ми просто можемо втратити країну”, - підкреслила Тимошенко.

Вона закликала українців не допустити жодних “революційних та повстанських дій, які можуть призвести до втрати нашої держави”.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого парламент визнав роботу уряду незадовільною, проте постанову про недовіру Кабінету міністрів не підтримав. Так, за висловлення недовіри Кабміну проголосували лише 194 народних депутата.