Порошенко вніс до Ради подання на звільнення Шокіна

Як сказано в документі, пропозицію внесено «відповідно до пункту 25 частини першої статті 85, пункту 11 частини першої статті 106 та частини першої статті 122 Конституції України».

Представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради уповноважено представника президента у Парламенті Степана Кубіва.

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Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Порошенко запропонував Шокіну подати у відставку.

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Пізніше народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм заявив, що Шокін подав у відставку з посади генпрокурора.

Водночас в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури наголосили, що не мають будь-якої офіційної інформації про написання Шокіним рапорту про відставку.