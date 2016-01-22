Директор НАБУ спростовує зв'язок між кредитними гарантіями США і відставкою Шокіна

Відповідну заяву очільник НАБУ зробив в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Ця новина з'явилася раніше, ніж ми потрапили на зустріч до Державного департаменту. Тому це трохи схоже на провокацію", − заявив директор Антикорупційного бюро.

За його словами, на зустрічі обговорювався статус створення нових органів - Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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За словами Ситника, фігура генпрокурора має опосередковане відношення до діяльності антикорупційних органів. "Останньою інстанцією у справах, які розслідуються детективами НАБУ, є антикорупційний прокурор, який абсолютно незалежний ", − зазначив Ситник.

На уточнююче запитання, чи не згадувалося ім'я Шокіна на зустрічі в Держдепі, Ситник відповів: "Так, як новина викладена, такої інформації не було на зустрічі".

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Як повідомляв УНІАН, за данними ЗМІ, Державний департамент США розглядає можливу відставку генерального прокурора Віктора Шокіна як одне з важливих свідчень результативної боротьби з корупцією в Україні. Зокрема, зовнішньополітичне відомство США дало владі України чітко зрозуміти, що прив'язує надання кредитних гарантій у розмірі 1 мільярд доларів до відставки Шокіна.