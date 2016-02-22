У "Батьківщині" публікацію стенограми РНБО назвали спробою знову "бити" по Тимошенко

У "Батьківщині" публікацію стенограми засідання РНБО по Криму розцінили як спробу вдарити по Юлії Тимошенко через те, що вона вийшла з коаліції. Таку думку нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько висловив у ході засідання комітету ВР з питань оборони, передає "112 Україна".

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"Я б хотів сказати, що у мене складається враження, що є спроби перекласти з хворої голови на здорову. Наприклад, називалося прізвище Тимошенко, яка навіть на той момент не була членом РНБО і вона не могла жодним чином впливати на рішення, які на Раді безпеки приймалися", - заявив Крулько.

"Я хочу сказати, що це все маніпуляція, яка робиться з однією причиною, у зв'язку з тим, що "Батьківщина" вийшла з коаліції, звинувативши уряд у корупції. Саме тому робляться нападки для того, щоб знову бити по лідеру партії "Батьківщина", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні була оприлюднена стенограма засідання РНБО часів анексії Криму. Згідно з її розшифровці Юлія Тимошенко закликає не вводити воєнний стан, не озброювати українських військових і поводитись, як "голуби миру", "благаючи" міжнародне співтовариство захистити нас.