За введення воєнного стану під час анексії Криму в РНБО проголосував один Турчинов – стенограма

У стенограмі повідомлено, що, за даними Міністерства оборони, які на той час представив виконувач обов'язків міністра оборони Ігор Тенюх, під прикриттям навчання збройних сил Російської Федерації відбувається концентрація російських військ вздовж всього українсько-російського кордону.

«Їхня мета - не просто демонстрація сил, але реальна підготовка до вторгнення на нашу територію: перехід і виконання бойових завдань. На Київському, Харківському і Донецькому напрямках вже сконцентровано 38 тис. осіб, 761 одиниця збройної танкової техніки, 2200 броньованих машин, 720 артилерійських систем та залпового вогню, також до 40 ударних вертольотів і 90 вертольотів бойового забезпечення та 90 літаків штурмової авіації. В акваторії Чорного моря на бойове чергування вийшло 80 військових кораблів РФ», - заявив Тенюх на засіданні РНБО, 28 лютого 2014 року.

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У стенограмі також повідомлено, що учасники засідання вели бурхливу дискусію, чи варто запроваджувати воєнний стан та оголошувати війну з Росією. Цікаво, що з цією ініціативою виступив та був єдиним, хто її підтримував, тодішній в.о. Президента України, один із лідерів Політичної партії «Народний фронт» Олександр Турчинов.

«Ми повинні зробити все, щоб бути здатними захищатися, в тому числі і самостійно, якщо не дочекаємося військової допомоги від Заходу, — сказав тоді під час засідання Олександр Турчинов. — Тому я не можу не поставити на голосування РНБО рішення про введення в країні воєнного стану. Хто „за“? Ясно. „За“ — один Турчинов. Це означає, що рішення не прийнято» , - йдеться в стенограмі засідання РНБО.

В той же час, найактивнішим його опонентом стала присутня на зібранні Юлія Тимошенко, яка підкреслила, що Україна не має ресурсів для ведення війни, а Путін отримає підстави для захоплення території України.

«Маємо придумати якісь нестандартні ходи. Наприклад, запросити постів європейських країн на якийсь європейський саміт до Києва чи Криму, провести конференцію з питань миру. Маємо разом писати звернення до НАТО, США за миротворчими військами. Задіяти всі дипломатичні зв’язки. Тому я дуже прошу вас не робити поспішних кроків», - заявила Тимошенко.

Лідер фракції БЮТ також відповіла на зауваження О. Турчинова про необхідність мобілізації та перекидання військ із Центру та Заходу на Схід і Південь.

«Ви уявляєте, що почнеться в країні, якщо танки та БТРи почнуть їздити вулицями міста? Це спровокує паніку. Люди почнуть масово тікати з країни. Проблеми з продовольством, паливом», - сказала Тимошенко.