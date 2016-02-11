"Показати м'язи": Тука розповів про ціль ескалації путінськими військами конфлікту на Донбасі

За останній місяць бойовики наростили інтенсивність і кількість обстрілів позицій сил АТО, заявив він в інтерв'ю ЛІГА.net.

Тука зазначив, що ситуація досить небезпечна, але її не можна розглядати у відриві від того, куди вляпалася Росія в Сирії. Тому, за його словами, у Кремля не вистачить можливостей вести війну на два фронти.

Але водночас, як розповів голова Луганської ОВЦА, ескалація конфлікту на Донбасі - це демонстрація сили напередодні чергового етапу Мінських переговорів.

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"Ціль - показати Україні, Європі, США м'язи: давайте нам зміни до Конституції, давайте нам вибори, і решта маячні. З іншого боку, це провокація, щоб викликати зворотну, цілком очікувану реакцію українських військових і потім вкотре звинувачувати їх в обстрілі мирних міст", - наголосив Тука.

Раніше він заявляв, що на окупованих територіях Донбасу залишилося недостатньо ресурсів і при відсутності матеріальної підтримки з РФ самопроголошені "республіки" протримаються недовго.

"Думаю, максимум півроку. Власних ресурсів там практично немає. Все, що можна було пограбувати, розграбували", - заявив Тука.