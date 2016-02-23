Порошенко наголошує на важливості збереження санкцій проти РФ задля виконання нею Мінських угод

Про це він заявив на зустрічі з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини Жан-Марком Еро та Франком-Вальтером Штайнмаєром, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Співрозмовники обговорили ситуацію на Сході України та стан виконання Мінських домовленостей. Президент Порошенко висловив занепокоєння чисельними порушеннями режиму припинення вогню з боку контрольованих Росією бойовиків, а також використанням ними забороненої зброї. Співрозмовники констатували необхідність політичної волі з боку РФ для зупинення обстрілів», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПорошенко обговорив з головами МЗС Німеччини та Франції можливість розміщення на Донбасі міжнародної безпекової місії

Порошенко наголосив на важливості збереження санкцій щодо РФ задля виконання нею Мінських домовленостей.