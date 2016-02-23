Порошенко наголошує на важливості збереження санкцій проти РФ задля виконання нею Мінських угод
Президент України Петро Порошенко наголошує на важливості збереження санкцій проти РФ задля виконання нею Мінських домовленостей.
Про це він заявив на зустрічі з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини Жан-Марком Еро та Франком-Вальтером Штайнмаєром, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
«Співрозмовники обговорили ситуацію на Сході України та стан виконання Мінських домовленостей. Президент Порошенко висловив занепокоєння чисельними порушеннями режиму припинення вогню з боку контрольованих Росією бойовиків, а також використанням ними забороненої зброї. Співрозмовники констатували необхідність політичної волі з боку РФ для зупинення обстрілів», - йдеться в повідомленні.
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Порошенко наголосив на важливості збереження санкцій щодо РФ задля виконання нею Мінських домовленостей.