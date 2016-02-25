У Литві не бачать причин для зняття санкцій з Росії через агресію проти України

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав журналістам.

Глава зовнішньополітичного відомства Литви прокоментував зроблені раніше заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з приводу можливого зняття санкцій.

"Я негативно оцінюю такі заяви, тим більше, що акцент має бути не та те, як зняти санкції. Звичайно ніхто не пишається мовою санкцій, це вже крайній захід, це не діалог. Мова санкцій - це крайній захід, коли один одного ніхто не чує, але акцентування на знятті санкцій було б неправильно. Необхідно акцентувати увагу на виконанні Мінських домовленостей", - сказав Лінкявічус.

При цьому він вважає, що за логікою речей - зняття санкцій не повинно статися, і необхідно не забувати про причини, які сприяли введенню санкцій.

"У середині березня ми будемо переглядати санкції індивідуальні. Вони були введені не з приводу Мінська, а з приводу того, що були порушені суверенітет і територіальна цілісність України. Ці причини не видалені. Отже, за логікою - санкції мають бути продовжені", - наголосив Лінкявічус.

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Разом з тим він нагадав, що влітку будуть переглянуті економічні санкції. "Вони вже зав'язані на Мінську. Ми тільки що домовилися, що Мінські домовленості не виконуються", - заявив він.

На його думку, на Мінські угоди необхідно тверезо дивитися. "По-перше, потрібно дивитися у множині, оскільки відчуваю тенденцію щодо необхідності згадувати Мінськ-2 весь час. Але Мінськ-2 - це недостатньо. Був ще Мінськ у вересні 2014 року (про Мінський протокол і Мінський меморандум - УНІАН) не менш важливим чинником і дуже безпосередньо зав'язаним на фактор безпеки, що є ключовим моментом сьогодні", - сказав міністр.

Як відзначив Лінкявічус, деякі заяви про те, що необхідно приймати певні рішення з приводу Донбасу, і відкласти питання деескалації на потім - є не логічними і цинічними.

Литовський міністр сказав, що не бачить на сьогодні доказів того, що Росія виконує Мінські угоди.

"За логікою, влітку ми маємо продовжити і ці санкції. Я про Крим вже не кажу, оскільки тут всі причини залишилися, які й були, але ми бачимо, чуємо і читаємо теж, що є різні висловлювання, і цього консенсусу досягти буде не так легко", - сказав Лінкявічус.