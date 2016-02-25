Тендерний скандал у МВС: за півроку нікому не повідомлено про підозру у "справі рюкзаків"

Таку інформацію від головного військового прокурора Анатолія Матіоса зачитав на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради його голова Єгор Соболєв, передає ЛІГА.net.

Депутат повідомив, що Матіос направив лист, реагуючи на прохання комітету доповісти про розслідування справ, порушених за записами у кабінеті на той час екс-заступник глави МВС Сергія Чоботаря.

У листі головного військового прокурора повідомляється, що 7 липня 2015 року слідчими Генпрокуратури порушено провадження за ознаками правопорушення ч. 2 ст. 364 КК (зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди) за фактом можливого скоєння злочину посадовими особами МВС при закупівлі майна - рюкзаків.

Читайте такожАваков пояснив, чому закупівля тактичних рюкзаків для МВС відбулася прозоро

21 липня 2015 року проведення досудового розслідування було доручено Головній військовій прокуратурі. "Досудове розслідування у кримінальному провадженні ведеться всебічно, повно і неупереджено. На цей момент особам про підозру у виробництві не повідомлялося", - сказано в листі.

Також, за словами Соболєва, Матіос на півтора аркушах роз'яснював членам комітету норми законів про комітети та прокуратурі.

"Беручи до уваги перелік питань, які розглядаються на засіданні комітету сьогодні, слід зробити висновок про втручання в діяльність прокурора та слідчого в конкретному кримінальному провадженні, що виходить за рамки повноважень народних депутатів і порушує вимоги чинного законодавства", - процитував Соболєв лист головного військового прокурора.

"Тобто ми з вами ще й порушуємо вимоги законодавства", - так прокоментував голова комітету слова Матіоса.

Раніше УНІАН повідомляв, що сина Авакова підозрюють у причетності до корупційних оборудок на мільйони.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував повідомлення щодо "непрозорих" закупівель тактичних рюкзаків для МВС, заявивши, що тендерна процедура закупівлі була бездоганною, ціна поставки за заданою ДНДІ специфікацією - мінімальною з 5 пропозицій. Поставка була реальною, у термін, без найменшого порушення.