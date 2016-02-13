Аваков пояснив, чому закупівля тактичних рюкзаків для МВС відбулася прозоро
Аваков докладно описав процедуру отримання тендеру на виготовлення тактичних рюкзаків.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував нещодавні повідомлення у ЗМІ з приводу "непрозорих" закупівель тактичних рюкзаків для МВС, заявивши, що тендерна процедура закупівлі була бездоганною, ціна поставки за заданою ДНДІ специфікації - мінімальної з 5 пропозицій. Поставка була реальною, в термін, без найменшого порушення.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
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"Рюкзаки були поставлені та експлуатуються у спецпідрозділах. Невелика кількість залишилася на складах, бажаючі можуть оцінити модель через звернення до прес-служби. Ні я, ні моя дружина, як раніше заявляли каплінообразні, ні син мій, - як заявляють зараз - не мають і не мали відношення до постачальників, які в результаті конкурсу поставили продукцію", - заявив він.
Міністр звернувся до прокуратури з проханням перевірити дану закупівлю та поставив під сумнів слова журналіста, який провів власне невелике розслідування щодо нібито причетності сина Авакова до корупційних оборудок.
"Ви привели «убивчий» доказ у своєму пошуковому огляді – знайшовши зв'язок постачальника з Харьковим, а Харків з Аваковим через френдів в фб. Так – я харків'янин, і цим пишаюся. І так – я , як і мій син маю акаунт у фейсбуці. У Саші 4600 френдів і стільки ж підписників. У мене під 5000 френдів і 363 000 підписників... і Ви серйозно вважаєте це аргументом для компрометації, знаходячи зв'язок між френдами фб, Харків'янами (близько 1,5 млн осіб) і тими хто підтримав Народний фронт на виборах (22% голосуючих в країні)?" - написав він.
Також Аваков докладно описав процедуру отримання тендеру на виготовлення тактичних рюкзаків.
"2 лютого інформація-запрошення із зазначенням технічних характеристик і вимог була розміщена на сайті МВС. Крім того, МВС розіслало запрошення взяти участь у конкурсі 8 фірмам-виробникам", - каже він.
За його словами, участь у процедурі переговорів взяло п'ятеро учасників: фізична особа-підприємець Плигачов В. М. (Миколаївська область) – 2100 грн, ТОВ «Дніпровенд» (Дніпропетровськ) -2899 грн, ТОВ «Ібіс» -- 2945 грн, ТОВ «Таллегпро» - 2950 грн, Kroko Proizvodnja (Хорватія) – 350 Євро.
"На жаль, приватний підприємець Плигачов міг забезпечити тільки 1000 рюкзаків в потрібні терміни, тому решта замовлення була передана фірмі «Дніпровенд». 1 квітня 2015 року, у відповідності з договорами, виробники поставили нам обіцяну кількість рюкзаків і сьогодні 2000 же видані бійцям, які направляються в зону АТО. Нові рюкзаки, як і взагалі, комплектація форми відбувається під час ротації особового складу", - підсумував Аваков.
Як повідомляв УНІАН, на Youtube з'явився відеозапис розмови про державну закупівлю рюкзаків для потреб МВС між нібито сином міністра внутрішніх справ Олександром Аваковим і екс-заступником глави МВС Сергієм Чеботарем.
Журналісти "Схем" доводять, чому відео може бути справжнім і з допомогою антикорупціонерів кваліфікують ймовірно зняте злочин.
Судячи з запису розмови, людина, яку називають Сашею, обіцяє до 2015-го року поставити 100 рюкзаків. Чеботар на це погоджується, далі вони домовляються, що після Нового року МВС закупить ще 2 тис. штук.
Варто відзначити, що син Авакова Олександр у телефонному коментарі стверджував, що вперше чує про відео з кабінету Чоботаря. Крім того, він запевняє, що не має ніякого відношення до поставок рюкзаків для потреб МВС.
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Одна з фірм, яка виграла тендер, – маловідома компанія "Дніпровенд" у Дніпропетровську. Цей найбільший підрядник, зареєстрований на вулиці Столетовій, 21к, повинен був відвантажити 5 тисяч одиниць товару.
У самій компанії журналістам сказали, що в лютому 2015 року договір оренди розірвано, всі борги погашені цією фірмою, і її немає.
Видання зазначає, що на момент перемоги в тендері на виготовлення рюкзаків в самому МВС вже майже рік тривало розслідування діяльності "Дніпровенд" як конвертаційного центру. Однак це не завадило чиновникам цього ж міністерства перерахувати за рюкзаки 14,5 мільйона державних гривень на рахунки фіктивної фірми.
БИЙ ПО РІДНИМ!.. або рюкзаки "набиті грошима"..Всім, так плідно топчущего по темі закупівлі рюкзаків для підроз...Опубліковано Arsen Avakov13 лютого 2016 р.