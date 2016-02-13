Аваков пояснив, чому закупівля тактичних рюкзаків для МВС відбулася прозоро

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував нещодавні повідомлення у ЗМІ з приводу "непрозорих" закупівель тактичних рюкзаків для МВС, заявивши, що тендерна процедура закупівлі була бездоганною, ціна поставки за заданою ДНДІ специфікації - мінімальної з 5 пропозицій. Поставка була реальною, в термін, без найменшого порушення.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Рюкзаки були поставлені та експлуатуються у спецпідрозділах. Невелика кількість залишилася на складах, бажаючі можуть оцінити модель через звернення до прес-служби. Ні я, ні моя дружина, як раніше заявляли каплінообразні, ні син мій, - як заявляють зараз - не мають і не мали відношення до постачальників, які в результаті конкурсу поставили продукцію", - заявив він.

Міністр звернувся до прокуратури з проханням перевірити дану закупівлю та поставив під сумнів слова журналіста, який провів власне невелике розслідування щодо нібито причетності сина Авакова до корупційних оборудок.

"Ви привели «убивчий» доказ у своєму пошуковому огляді – знайшовши зв'язок постачальника з Харьковим, а Харків з Аваковим через френдів в фб. Так – я харків'янин, і цим пишаюся. І так – я , як і мій син маю акаунт у фейсбуці. У Саші 4600 френдів і стільки ж підписників. У мене під 5000 френдів і 363 000 підписників... і Ви серйозно вважаєте це аргументом для компрометації, знаходячи зв'язок між френдами фб, Харків'янами (близько 1,5 млн осіб) і тими хто підтримав Народний фронт на виборах (22% голосуючих в країні)?" - написав він.

Також Аваков докладно описав процедуру отримання тендеру на виготовлення тактичних рюкзаків.

"2 лютого інформація-запрошення із зазначенням технічних характеристик і вимог була розміщена на сайті МВС. Крім того, МВС розіслало запрошення взяти участь у конкурсі 8 фірмам-виробникам", - каже він.

За його словами, участь у процедурі переговорів взяло п'ятеро учасників: фізична особа-підприємець Плигачов В. М. (Миколаївська область) – 2100 грн, ТОВ «Дніпровенд» (Дніпропетровськ) -2899 грн, ТОВ «Ібіс» -- 2945 грн, ТОВ «Таллегпро» - 2950 грн, Kroko Proizvodnja (Хорватія) – 350 Євро.

"На жаль, приватний підприємець Плигачов міг забезпечити тільки 1000 рюкзаків в потрібні терміни, тому решта замовлення була передана фірмі «Дніпровенд». 1 квітня 2015 року, у відповідності з договорами, виробники поставили нам обіцяну кількість рюкзаків і сьогодні 2000 же видані бійцям, які направляються в зону АТО. Нові рюкзаки, як і взагалі, комплектація форми відбувається під час ротації особового складу", - підсумував Аваков.

Як повідомляв УНІАН, на Youtube з'явився відеозапис розмови про державну закупівлю рюкзаків для потреб МВС між нібито сином міністра внутрішніх справ Олександром Аваковим і екс-заступником глави МВС Сергієм Чеботарем.

Журналісти "Схем" доводять, чому відео може бути справжнім і з допомогою антикорупціонерів кваліфікують ймовірно зняте злочин.

Судячи з запису розмови, людина, яку називають Сашею, обіцяє до 2015-го року поставити 100 рюкзаків. Чеботар на це погоджується, далі вони домовляються, що після Нового року МВС закупить ще 2 тис. штук.

Варто відзначити, що син Авакова Олександр у телефонному коментарі стверджував, що вперше чує про відео з кабінету Чоботаря. Крім того, він запевняє, що не має ніякого відношення до поставок рюкзаків для потреб МВС.

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Одна з фірм, яка виграла тендер, – маловідома компанія "Дніпровенд" у Дніпропетровську. Цей найбільший підрядник, зареєстрований на вулиці Столетовій, 21к, повинен був відвантажити 5 тисяч одиниць товару.

У самій компанії журналістам сказали, що в лютому 2015 року договір оренди розірвано, всі борги погашені цією фірмою, і її немає.

Видання зазначає, що на момент перемоги в тендері на виготовлення рюкзаків в самому МВС вже майже рік тривало розслідування діяльності "Дніпровенд" як конвертаційного центру. Однак це не завадило чиновникам цього ж міністерства перерахувати за рюкзаки 14,5 мільйона державних гривень на рахунки фіктивної фірми.