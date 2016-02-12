Тендерний скандал у МВС: сина Авакова підозрюють у причетності до корупційних оборудок на мільйони (документи, відео)

Відповідний відеозапис, знятий, очевидно, в кабінеті Чеботаря, виклав наприкінці січня на YouTube користувач із ніком Sans Corruption (Без корупції).

Журналісти "Схем" доводять, чому відео може бути справжнім та за допомогою антикорупціонерів кваліфікують ймовірно зафільмований злочин.

Тож довкола відомства Арсена Авакова та самого міністра може розгорітися черговий тендерний скандал.

Зазначається, що до звільнення з посади Чеботар у травні 2015 року відповідав у відомстві за державні закупівлі. Раніше вже було офіційно відомо, що приховані зйомки у кабінеті Чеботаря проводила СБУ на прохання військової прокуратури в рамках кримінального провадження про корупцію в Міністерстві внутрішніх справ.

Але до цього в мережу потрапив тільки один шматок відео з цієї зйомки – де екс-заступник міністра МВС Чеботар нібито обговорював продаж за заниженою ціною піску, що перебував на зберіганні в МВС.

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Проте із викладеної пізніше користувачем з ніком Sans Corruption розмови стає зрозуміло, що людина, схожа на сина Авакова, хоче поставити велику партію рюкзаків в МВС, але тільки після нового року, і навіть просить передоплату.

Судячи із запису розмови, чоловік, якого називають Сашею, обіцяє до 2015-го року поставити 100 рюкзаків. Чеботар на це погоджується, далі вони домовляються, що після Нового року МВС закупить ще 2 тис. штук.

Варто наголосити, що син Авакова Олександр у телефонному коментарі стверджував, що вперше чує про відео з кабінету Чеботаря. Окрім того, він запевняє, що не має жодного відношення до постачання рюкзаків для потреб МВС.

У свою чергу Чеботар раніше вже називав це відео змонтованим.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відкидає будь-які звинувачення щодо причетності його родини до закупівлі рюкзаків.

У розслідуванні наголошується, що діалог на відео датовано груднем 2014 року, а вже у лютому 2015-го МВС дійсно закупило рюкзаки на 16,5 мільйона гривень.

Одна з фірм, що виграла тендер, – маловідома компанія "Дніпровенд" у Дніпропетровську. Цей найбільший підрядник, зареєстрований на вулиці Столєтова, 21к, повинен був відвантажити 5 тисяч одиниць товару.

У самій компанії журналістам сказали, що в лютому 2015 року договір оренди розірвано, борги всі погашені цією фірмою, і її немає.

Одноосібний власник цієї фірми – Костянтин Кубець – теж зник. Сусіди запевняють, що за його адресою вже давно живуть інші люди.

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Видання наголошує, що на момент перемоги у тендері на виготовлення рюкзаків у самому МВС уже майже рік тривало розслідування діяльності "Дніпровенд" як конвертаційного центру. Проте це не завадило чиновникам цього ж міністерства перерахувати за рюкзаки 14,5 мільйона державних гривень на рахунки фіктивної фірми.

Варто наголосити, що наразі цю справу передано до військової прокуратури, яку очолює Анатолій Матіос.

Нагадаємо, раніше Сергій Чеботар був причетним до скандалу з земельними ділянками в селі Лісники і до побиття журналістів каналу Zik. Згодом він пішов у відставку.