Клімкін підтримує позицію Турчинова під час засідання РНБО 28 лютого 2014 року

Про це Клімкін заявив в ефірі телеканалу 1+1, передає ТСН.

Зазначимо, що під час засідання Турчинов єдиний проголосував за введення воєнного стану в Україні.

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"Росії ніколи не можна йти на поступки. Оскільки найменша поступка потім забувається, а відлік починається знову. Тому, як голосувати за два роки потому – сказати дуже важко. Але я дуже симпатизую позиції членів РНБО, таких як Олександр Турчинов. Я вважаю, що це справжня патріотична позиція. Я б мислив у тому ж розрізі", - заявив міністр.

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Міністр закордонних справ Павло Клімкін каже, що стратегія України з повернення Криму полягає у двох важливих елементах: перший – міжнародно-правовий. Україна разом із світом має продовжувати тиснути на Росію та не визнавати анексію. А другий елемент – кримчанам необхідно пояснити, що бути у складі європейської України набагато перспективніше.

Як повідомляв УНІАН,22 лютого було оприлюднено стенограму засідання РНБО, що відбулося 28 лютого 2014 року, стосовно ситуації, яка склалася в державі наприкінці лютого – в березні 2014 року (питання анексії Автономної Республіки Крим).