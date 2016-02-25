Клімкін підтримує позицію Турчинова під час засідання РНБО 28 лютого 2014 року
Сьогодні, 25 лютого, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що він підтримує позицію Олександра Турчинова під час засідання РНБО, коли вирішувалася доля Криму.
Про це Клімкін заявив в ефірі телеканалу 1+1, передає ТСН.
Зазначимо, що під час засідання Турчинов єдиний проголосував за введення воєнного стану в Україні.
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"Росії ніколи не можна йти на поступки. Оскільки найменша поступка потім забувається, а відлік починається знову. Тому, як голосувати за два роки потому – сказати дуже важко. Але я дуже симпатизую позиції членів РНБО, таких як Олександр Турчинов. Я вважаю, що це справжня патріотична позиція. Я б мислив у тому ж розрізі", - заявив міністр.
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Міністр закордонних справ Павло Клімкін каже, що стратегія України з повернення Криму полягає у двох важливих елементах: перший – міжнародно-правовий. Україна разом із світом має продовжувати тиснути на Росію та не визнавати анексію. А другий елемент – кримчанам необхідно пояснити, що бути у складі європейської України набагато перспективніше.
Як повідомляв УНІАН,22 лютого було оприлюднено стенограму засідання РНБО, що відбулося 28 лютого 2014 року, стосовно ситуації, яка склалася в державі наприкінці лютого – в березні 2014 року (питання анексії Автономної Республіки Крим).