Під час засідання РНБО 28 лютого 2014 року Наришкін по телефону передавав Турчинову погрози Путіна - стенограма

Про це йдеться у стенограмі цього засідання щодо ситуації, яка склалася в державі наприкінці лютого – в березні 2014 року (питання анексії Автономної Республіки Крим).

Як випливає із стенограми, засідання РНБО було призупинене через дзвінок Наришкіна.

"Наришкін мені передав погрози від Путіна. Вони не виключають, як він сказав, жорстких рішень щодо України за переслідування росіян та російськомовних", - сказав Турчинов.

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За підсумками телефонної розмови Турчинов заявив, що РФ, ймовірно, розглядає "прийняття рішення щодо введення військ не тільки до Криму".

Як сказав Турчинов, Наришкін "передав слова Путіна, що якщо загине хоч один росіянин, вони оголосять нас військовими злочинцями й будуть переслідувати по всьому світу".

"Я відповів, що, розпочавши агресію проти України, вони вже стали злочинцями і будуть відповідати перед міжнародним судом", - сказав Турчинов.