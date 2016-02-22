Під час засідання РНБО 28 лютого 2014 року Наришкін по телефону передавав Турчинову погрози Путіна - стенограма
Під час засідання Ради національної безпеки та оборони України 28 лютого 2014 року спікер Держдуми РФ Сергій Наришкін по телефону погрожував тодішньому виконувачу обов'язків президента України Олександру Турчинову жорсткими рішеннями щодо України.
Про це йдеться у стенограмі цього засідання щодо ситуації, яка склалася в державі наприкінці лютого – в березні 2014 року (питання анексії Автономної Республіки Крим).
Як випливає із стенограми, засідання РНБО було призупинене через дзвінок Наришкіна.
"Наришкін мені передав погрози від Путіна. Вони не виключають, як він сказав, жорстких рішень щодо України за переслідування росіян та російськомовних", - сказав Турчинов.
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За підсумками телефонної розмови Турчинов заявив, що РФ, ймовірно, розглядає "прийняття рішення щодо введення військ не тільки до Криму".
Як сказав Турчинов, Наришкін "передав слова Путіна, що якщо загине хоч один росіянин, вони оголосять нас військовими злочинцями й будуть переслідувати по всьому світу".
"Я відповів, що, розпочавши агресію проти України, вони вже стали злочинцями і будуть відповідати перед міжнародним судом", - сказав Турчинов.
До Вашої уваги частина стенограми засідання РНБО України від 28 лютого 2014 року. Весь документ буде розміщений для озна...Опубликовано Aндреем Tетеруком 22 февраля 2016 г.