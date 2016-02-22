США та Німеччина просили Україну не починати будь-яких активних дій у 2014 році - стенограма

Про це свідчить стенограма засідання Ради національної безпеки і оборони України від 28 лютого 2014 року щодо ситуації, яка склалася в державі наприкінці лютого – в березні 2014 року (питання анексії Автономної республіки Крим).

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Зокрема, як випливає зі стенограми, тодішній голова СБУ Валентин Наливайченко на засіданні РНБО заявив, що Росія готова ввести війська в Україну, а Захід просить Київ не починати активних дій.

«Інформація, що надходить нашими каналами, повністю підтверджує готовність Росії до введення військ, що концентруються вздовж нашого кордону. І американці, і німці, - всі в один голос просять нас не починати будь-яких активних дій, бо, за даними їхніх розвідок, Путін використає це для початку широкомасштабного сухопутного вторгнення», - заявив він.

«Ми маємо почути західних партнерів, а їм потрібен час для ухвалення рішень», - додав Наливайченко.