Затриманим 5 учасникам постачання до України кокаїну під виглядом цукерок вже оголошено про підозру

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Інна Верба, розслідування було розпочато за фактом організації групою невстановлених осіб контрабандного переміщення з Об'єднаних Арабських Еміратів в Україну через міжнародні аеропорти «Одеса» та «Бориспіль» кокаїну в особливо великих розмірах з метою збуту.

За ініціативи прокуратури області співробітниками Державної прикордонної служби та Управління СБУ в Одеській області затримано 5 осіб, троє з яких здійснювали безпосередні перевезення наркотиків з інших держав, а двоє - організовували незаконну діяльність.

«Всього правоохоронці вилучили понад 11 кілограмів кокаїну, вартість якого, за попередніми підрахунками, становить майже 3 мільйони доларів», - підкреслила Верба.

За її словами, прокуратура Одеської області повідомила про підозру вищевказаним 5 особам, які організували та здійснювали перевезення кокаїну з інших держав на територію України, з 1 ч. ст. 14 (підготовка до злочину), ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого в аеропорту «Одеса» прикордонний пес виявив кокаїн, прихований серед особистих речей одного з пасажирів, яким прилетів рейсом з Дубаю.

У ході огляду серед цукерок були виявлені приховані капсули з сипучою речовиною білого кольору. За результатами експрес-аналізу вмісту контейнерів встановлено, що дана речовина є кокаїном.

Повідомлялося, що наркотик призначався для азіатського ринку, і затриманий мав їхати в Таїланд, але не зміг потрапити на свій рейс і був змушений повернутися в Україну.

1 березня СБУ оприлюднила інформацію, що в ході міжнародної спецоперації щодо перекриття постачання "цукеркового" кокаїну були затримані 5 осіб, при цьому кур'єри були затримані в деяких країнах Європи та Латинської Америки (звідки й походив наркотик). Натомість, за оцінкою спецслужби, вартість доправленого кокаїну становила лише біля 1 мільйона доларів.