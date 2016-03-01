СБУ перекрила канал постачання в Україну кокаїну під виглядом цукерок

Як повідомляє прес-центр СБУ, наркоділки ввозили кокаїн літаками, приховуючи його у шоколадних цукерках, придбаних у магазинах безмитної торгівлі в аеропорту.

Загалом було здійснено три поставки кокаїну загальною вагою понад 10 кілограмів та вартістю майже 1 мільйон доларів за цінами "чорного ринку".

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Співробітники спецслужби вилучили весь ввезений до України кокаїн у Києві та Одесі. Правоохоронці затримали 5 учасників наркоугруповання, у тому числі організаторів каналу. Затримання кур’єрів відбулося одночасно в Латинській Америці та у двох європейських країнах.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до контрабанди кокаїну.

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