СБУ перекрила канал постачання в Україну кокаїну під виглядом цукерок
Співробітники Служби безпеки спільно з поліцією та прикордонниками під час проведення міжнародної спецоперації перекрили канал постачання в Україну кокаїну з Латинської Америки.
Як повідомляє прес-центр СБУ, наркоділки ввозили кокаїн літаками, приховуючи його у шоколадних цукерках, придбаних у магазинах безмитної торгівлі в аеропорту.
Загалом було здійснено три поставки кокаїну загальною вагою понад 10 кілограмів та вартістю майже 1 мільйон доларів за цінами "чорного ринку".
Читайте такожВ аеропорту "Одеса" прикордонники виявили в речах у пасажира з Дубая кокаїн
Співробітники спецслужби вилучили весь ввезений до України кокаїн у Києві та Одесі. Правоохоронці затримали 5 учасників наркоугруповання, у тому числі організаторів каналу. Затримання кур’єрів відбулося одночасно в Латинській Америці та у двох європейських країнах.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до контрабанди кокаїну.
Читайте такожУ Нідерландах поліція знайшла серед ананасового соку більше тонни кокаїну