Розв’язати питання безпеки без поліційної місії ОБСЄ не вдасться - Безсмертний

Про це представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний заявив в ефірі 5 каналу.

"Це питання обговорюється постійно, я думаю, що йому буде приділена дуже велика увага в Парижі, тому що очевидно, що розв’язати питання безпеки під час політичного процесу з врегулювання без посередницької місії поліційної ОБСЄ там не вдасться", - розповів він.

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Як повідомляв УНІАН, Роман Безсмертний вважає, що Російська Федерація намагається нав'язати Україні зміну статусу своїх 1 і 2-го армійських корпусів, сформованих на території "ДНР" і "ЛНР", на так звану "народну міліцію", підрозділи якої будуть забезпечувати громадський порядок в окремих районах областей.