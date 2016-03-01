Безсмертний: вибори на Донбасі можливі лише після вирішення безпекового питання

Про це в ефірі 5 каналу заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний.

"До нинішнього моменту в Мінську обговорювалися лише модальності виборів. Ні про який законопроект у Мінську розмови не було", - повідомив Безсмертний.

Він, зокрема, наголосив, що перші три пункти Мінських угод говорять про розв’язання безпекового питання.

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"Лише після того можна активно працювати над документом (щодо виборів на окупованих територіях – ред.), який можна пояснити українським парламентаріям: чому вони повинні за нього голосувати. І ця логіка витримана і у виступі міністра закордонних справ Німеччини, пана Штайнмаєра, ця логіка вчора звучала на відкритті українського тижня в Європарламенті, і вона прозвучала в тому числі й у вчорашній заяві державного секретаря Сполучених Штатів і віце-президента", - зауважив Безсмертний.

Як повідомляв УНІАН, Роман Безсмертний повідомив, що українська сторона запропонувала на мінських переговорах паритетний принцип підходу до вирішення питань з проведення виборів на окупованій частині Донбасу. Він також сказав, що інші політичні питання – імунітету, амністії, перспективи статусу регіону – залишаються осторонь.