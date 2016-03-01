РФ намагається нав'язати Україні свої війська в якості "народної міліції" на Донбасі - Безсмертний

Про це повідомив представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний в ефірі телеканалу ICTV, передає LB.ua.

"Ми пропонуємо, щоб у момент забезпечення безпеки безпековий компонент моніторився відразу трьома учасниками на пропорційній основі. Скажімо, якщо мова йде про елементарний громадський порядок, то патруль складається: 2 представника української поліції, 2 представника місцевої громади, 2 представника поліцейського контингенту ОБСЄ. Позиція іншого боку - категорично ні", - заявив він.

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За словами Безсмертного, Україні пропонується, щоб до складу такого патруля входили тільки представники "народної міліції".

"Хто така "народна міліція" в їх баченні? Чи це ті самі 2 армійські корпуси, у яких змінять статус? Вони сьогодні є армійськими корпусами, підлеглими Генерального штабу ЗС РФ, а завтра вони будуть "народною міліцією". Це теж саме, що ми бачимо в Чечні. Це так звані "корпусу Кадирова". Яка перспектива роботи цих корпусів, думаю, нікому не треба пояснювати", - підкреслив він.

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